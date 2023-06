“Sin embargo, muchos dirigentes políticos salieron a hacer críticas y los medios lo seguían publicando”, añadió.

“Hay cosas que son mucho más graves y a mí me destruyen por cosas mucho más chicas”, concluyó.

Wado y el aprovechamiento político

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1673807208209948672 Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros. pic.twitter.com/xAMy6iVn2c — Wado de Pedro (@wadodecorrido) June 27, 2023

Al conocerse el audio de Luna, el precandidato a senador nacional Eduardo Wado de Pedro opinó en sus redes sociales y en Twitter escribió: “ Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”.

Tras ese posteo, Rinaldi contestó: “Creo que está aprovechando políticamente la situación, no tengo un corporativismo con las personas con discapacidad. Las personas no deben ser elegidas por su condición sexual o discapacidad, la gente deberá querer votarme a mí independientemente de mi patología, estoy en contra de recoger el guante. Le mando un abrazo a Wado y le digo no hagamos aprovechamiento político ”, dijo Rinaldi en declaraciones a LN+ anoche.

Luego, el precandidato de JxC recordó los casos de Daniel Scioli y Gabriela Michetti, quienes fueron votados para ejercer cargos políticos a pesar de tener discapacidades: “El pensamiento es un poco supremacista, es erróneo, es lo que sucede porque hay un grupo de pibes que está sobre girado sobre a incorrección política, pero ojo con pasarnos sobre el otro lado, ser cruel no está bien y además te lleva a errores de este tipo”.

Por último, sobre Wado de Pedro, concluyó: "Le mando un abrazo a Wado y le digo que no hagamos aprovechamiento político”.

