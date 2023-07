Santa Fe y Rosario, a matar o morir con polémico video

image.png Presentes en Santa Fe, así lo confirmó Juan Pablo Poletti en su cuenta de Instagram @polettijuanpablo

Cómo último lugar dispuesto en su agenda para la jornada, Bullrich estuvo en Santo Tomé para respaldar al precandidato local a la intendencia, Miguel Weiss Ackereley, sosteniendo: “A la provincia de Santa Fe la han paralizado, ha dejado de ser el gran motor productivo de trabajo privado que la caracterizó durante muchísimo años. Hay que prenderle los motores a la provincia. Vamos por un cambio profundo y sin medias tintas. Es todo un cambio de fondo o nos vamos para atrás de nuevo”.

Finalmente, la precandidata presidencial estará hoy en Entre Ríos, donde compartirá actividades de campaña con el precandidato a gobernador, Rogelio Frigerio, quien participará en las PASO provinciales que tendrán lugar el 13 de agosto.

Losada y Angelini competirán el domingo en las primarias del frente opositor contra Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, fórmula para la gobernación apoyada por Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, y también contra el binomio del Partido Socialista, Mónica Fein y Eugenio Fernández. La Coalición Cívica resolvió ir por afuera con su propio postulante para la gobernación, Eduardo Maradona, y Lucila Lehmann para encabezar la lista de candidatos a diputado provincial.

Cierre de campaña de Pullaro: Misma ciudad, distinto escenario

El precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, también tuvo su cierre de campaña que fue difundido a través de un streaming desde Armstrong, Santa Fe. Producción, Seguridad, Salud, Educación y eficiencia en el Estado fueron sus prioritarios ejes durante todo el recorrido electoral. La diferencia se dio que no estuvo acompañado del precandidato a presidente, Rodríguez Larreta, quien, tal como lo anticipamos en Urgente 24, recién se hará presente el domingo sin importar el resultado.

Este jueves por la tarde, el exministro de seguridad, finalizó su misión de la misma manera que la inició. Con un vivo a través de sus redes sociales. En aquella oportunidad fue desde Esperanza y ayer desde Armstrong, en un evento que denominó compromiso con el Campo y la Producción.

“Acá está la innovación, decenas de empresas que producen cosechadoras, sembradoras, desmalezadoras, tolvas, carros. Empresas que comenzaron siendo talleres o pequeños emprendimientos familiares, hoy exportan al mundo con la mejor tecnología. Conozco a muchos de sus dueños, muchos de ellos siguen viviendo en la ciudades que los vio nacer, porque son de acá, invierten acá, generan empleo, y quieren estar cerca de su empresa. En Argentina, el sector de maquinaria agrícola se encuentra compuesto por más de 1100 empresas”, expresó.

Santa Fe cuenta con el 44 % de las fábricas de maquinaria agrícola del país y lidera el crecimiento en este sector. En 2021, el rubro logró un crecimiento del 25 % y alcanzó la mayor producción de los últimos 25 años.

De los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, 17 cuentan con producción de maquinaria agrícola, aunque la mayor parte se concentra en el sur santafesino. Las ciudades de Armstrong, Las Parejas y Las Rosas, Casilda, Montes de Oca, ubicadas en el departamento Belgrano, lideran el ranking de localidades con mayor número de empresas del sector en la provincia.

"Este importante complejo productivo de nuestra provincia resulta relevante en la conformación de la matriz productiva y en su contribución a la producción provincial”, detalló en su discurso.

“Hoy nos interpela respecto de la importancia de sostener altos grados de excelencia y performance en los productos y en las empresas a fin de no perder la posición lograda y mantenerse competitivos en el mercado local e impulsar una estrategia inteligente de inserción en los mercados internacionales" agregó.

“Hablar de la Infraestructura para la producción, Formación para el trabajo con énfasis en las tecnologías emergentes, Fortalecimiento de los conglomerados productivos, Impulso a la internacionalización de empresas con mayor valor alegrado, Innovación financiera, Fomento de la Inversión y Desarrollo sostenible serán los ejes transversales de nuestra política de desarrollo productivo" siguió para hacer referencia al campo y la industria.

“Estar rodeado de campo y de industrias, de paneles solares, en el último día de campaña, firmando el compromiso con el campo, la producción, es un mensaje de esperanza, porque tenemos una provincia extraordinaria, con gente trabajadora, que construye desde el esfuerzo y no desde la dádiva. Los santafesinos queremos que nos dejen producir, los santafesinos no quieren planes, queremos trabajar de lo que sabemos hacer. Y yo voy a defender a Santa Fe y vamos a ser una provincia líder a nivel nacional. En Cambio que se viene en el país, que va a terminar con el populismo va a tener a Santa Fe como protagonista. Vamos a tener a una Santa Fe con poder. No tengan dudas que Santa Fe Puede”, finalizó.

Junto a él estuvieron su vice en la fórmula Gisela Scaglia, integrante del PRO y persona de confianza de Rodríguez Larreta, Esteban Motta representando a los equipos técnicos de Pullaro y el intendente de Armstrong y actual precandidato a senador por el Departamento Belgrano, Pablo Verdecchia, como anfitrión.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCupzS6QOntU%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABACFjljYN5SehPZCBLdE0uIfTjPaPxejwc89MSmIZCoq7NaiTpMOuop4WcfE10z9KrszXnLTHx8ldoZC4jMHoZBogdrJ6FLDhRKKDQlj5k4w0iQPwnUHEAMJlw6QKYXJ66GYXo2iln3C5SAer3tpZAoOfrUZC1ZCfAZDZD View this post on Instagram A post shared by Maxi Pullaro (@maxipullaro)

La contracara del cierre electoral: Campaña sucia

Mientras los dos precandidatos a gobernadores, quienes vienen siendo protagonistas de una interna ardiente, finalizaban su recorrido electoral, se pudo observar claramente desde Rosario cómo esta situación parecía no tener fin dejando en evidencia el juego sucio por parte de uno de los partidos.

En las últimas horas se filtró un video donde se puede ver, con mucha transparencia, como empleados municipales, bajo el mando del intendente de la ciudad rosarina, Pablo Javkin, sacan la cartelería referida a Maximiliano Pullaro, dejando así los de Carolina Losada. A dos días de las PASO, todo sigue igual y peor que cuando comenzó. Ahora, a la expectativa de los resultados del domingo para ver quien jugó mejor.

A continuación el video a través de nuestro Instagram oficial @urgente24

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuqQe7_g9a6%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALc4Y8bKmeWmnhqcAA5a3vl0NFwFiUPYL6Cwu2C7nD4MUoO8gbtJGexLsoWFW7j3EQitrt0bar4H402JlLIZAGaAV37Q8PUNazdClICUiIHlisTAhJxMHlZATD8qDRBYkm51mLZAEOcxtW3cCwZAFeHZAOluolAZDZD View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

