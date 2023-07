En Aerolíneas, otro guiño de Sergio Massa a La Cámpora

Sin embargo, Sergio Massa concurrió a la conmemoración a reivindicar la aerolínea de bandera mal habida.

No está mal que AR sea muy activa en el cabotaje pero en las rutas internacionales es complicado para las finanzas de la propia compañía, que financian todos los argentinos, la utilicen o no. Esto fue lo que sostuvo Horacio Rodríguez Larreta, y Sergio Massa refutó, defendiendo la rentabilidad de los vuelos internacionales.

Muy importante para La Cámpora esta defensa que hizo Massa cuando es generalizada la condena a la administración de la compañía y al resultado económico-financiero de la gestión, que merece cuestionamientos de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei.

En los 15 años, Aerolíneas registró una pérdida anual de US$ 527 millones (desde julio de 2008 a la fecha). Pero el discurso de Massa fue para bloquear los cuestionamientos.

Declaraciones

En la oportunidad, Sergio Massa dijo:

"Hoy es un día importante. Hay que mirar los destinos que Aerolíneas cubre y que otras no cubren, tiene una gran importancia en términos de rentabilidad social, que además de la económica, es la otra rentabilidad que hay que mirar para el desarrollo federal."

"En el 8vo. país del mundo en territorio, Aerolíneas Argentinas tiene entre sus grandes objetivos garantizar el desarrollo con mirada federal."

"Con los simuladores, que se usan para capacitar a los pilotos propios y otras compañías, son 25 millones los que dejan de salir de la Argentina a partir de la inversión que realizó la aerolínea de bandera."

"En términos de impacto turístico, estamos batiendo récord de turismo receptivo. Y es muy importante para Argentina que necesita soberanía económica a base de acumular reservas."

Hoy escuchaba por radio a un candidato a Presidente de la oposición, actual jefe de Gobierno porteño decir que los vecinos del conurbano que compran leche le pagan el pasaje Roma a unos cuantos. Pido, por lo menos seamos serios con los números. Hoy escuchaba por radio a un candidato a Presidente de la oposición, actual jefe de Gobierno porteño decir que los vecinos del conurbano que compran leche le pagan el pasaje Roma a unos cuantos. Pido, por lo menos seamos serios con los números.

"Aerolíneas no solo no pierde plata, sino que con el vuelo a Roma en el 1er. semestre ganó US$ 12 millones. Y los que pagaron ese boleto, nos ayudaron a tener tarifa plana para aumentar frecuencias a Catamarca."

aerolineas.jpg Pero ¿cuál es la realidad de Aerolíneas Argentinas?

Dicen que Aerolíneas pierde plata, pero el Tesoro este año le transfirió 0 (cero), estamos pagando los saldos pendientes de 2022, y hemos tenido una fuerte incorporación en la liquidación de divisas, que contribuye al momento que nos toca vivir. Dicen que Aerolíneas pierde plata, pero el Tesoro este año le transfirió 0 (cero), estamos pagando los saldos pendientes de 2022, y hemos tenido una fuerte incorporación en la liquidación de divisas, que contribuye al momento que nos toca vivir.

"Entramos en una etapa en la que se definen dos modelos de país. Si queremos un país federal, con desarrollo e inclusión tenemos que defender Aerolíneas, nuestra aerolínea de bandera."

"Este año, le estamos dando US$ 30 millones del año pasado a Aerolíneas. En los 4 años de la gestión anterior, esa de los eficientes que nos enseñan cómo administrar el Estado, les dieron US$ 300 millonespor año, a pesar de que vendían simuladores, cerraban servicios, cancelaban destinos y canibalizaban la competencia de Aerolíneas."

"Defender la Patria también es defender Aerolíneas Argentinas y todo el sistema aeronáutico argentino."

