Retroceso del dólar blue en una jornada de alta volatilidad

Dólar oficial: $280,32

Dólar MEP: $497,35

Dólar CCL: $512,82

Dólar tarjeta: $490,56

Dólar Qatar: $560,64

Dólar cripto: $523,75

Dólar mayorista: $266,80

image.png Gráfico de Christian Buteler

Compras en el BCRA

Y es que este lunes, el Banco Central volvió al terreno positivo en el mercado de divisas, registrando un saldo neto positivo de aproximadamente US$ 53 millones. Según resumió Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, el BCRA inició la semana con compras de US$ 62 millones en la sesión de intercambio de divisas, mientras que realizó ventas por 66 millones de yuanes (equivalentes a aproximadamente US$ 9,2 millones) en la sesión de intercambio de yuanes.