Juan Zabaleta, el abrazo de Sergio Massa y mal La Cámpora 

“Y si me permiten, alguna reflexión propia de la política, yo nunca busqué adueñarme de los territorios, yo no soy dueño de Hurlingham, ni tampoco pretendo que Hurlingham sea un número en una estadística de un sector de Unión por la Patria. Hurlingham es un municipio donde tenemos que tener en claro que hay que gobernar para todos. Yo no gobierno para un sector de mi espacio político, no gobierno para mi espacio político, gobierno desde mi espacio político, con políticas públicas y con propuestas, hacia todas y todos los vecinos de Hurlingham."

Nunca me adueñé de lo que no corresponde, porque en definitiva hay procesos que se van dando naturalmente y que fundamentalmente tienen que ver en este caso con que haya una primaria y en esa primaria los vecinos puedan elegir a quien quieren de candidato en Unión por la Patria.

La Cámpora

“Tiene que ver con un concepto de ver la política desde mi parte, tiene que ver con eso, tiene que ver con que cuando me tocó gestionar como Ministro de Desarrollo Social de la Nación, no ha habido un solo intendente de la oposición que no se haya sentado conmigo para resolver y para tener partes de las políticas públicas que han tenido los intendentes justicialistas. Yo estoy convencido que es un momento donde la Argentina demanda que la política se ponga de acuerdo en los temas importantes, que se discuten en cada mesa familiar todos los días, mejorar los salarios, que no haya inseguridad, más y mejor educación pública, universidades, entiendo porque soy intendente y recorro todos los días qué es lo que pasa por la cabeza de cada vecina y vecino mío. Es una reflexión, si me permitís, una reflexión personal y una forma de hacer política, un método de vincularme con la sociedad, con mis vecinos, un método de gestionar. Con un equipo de gobierno. El peronismo no co-gobierna, nunca estuvo acostumbrado a co-gobernar. El peronismo siempre ha tenido referencias, liderazgos. Lo hemos visto en esta etapa de la vida democrática con Cristina Kirchner, que ejerce un liderazgo que es reconocido, pero cuando se gestiona y se gobierna, se toman decisiones y las decisiones que se toman hay que repetirlas”.

La Cámpora va en otra lista porque cuando no nos ponemos de acuerdo en una oficina a puertas cerradas de cómo dar la política, se resuelve de la mejor forma, como el peronismo en su momento hace 30 años, 35 años, comenzó nuevamente su llegada al poder, que era con el voto directo de los afiliados, con el voto popular, es que todos los vecinos de Hurlingham, los que piensan desde el peronismo, que son peronistas, los que no son peronistas, puedan definir con la herramienta de la primaria quiénes quieren que sean los candidatos de un sector.

"En definitiva, los que van a definir quiénes van a ser los candidatos de Unión por la Patria en Hurlingham van a ser las vecinas y los vecinos que van a ir a votar el día 13 de agosto. Sean peronistas, no sean peronistas, muchos no siendo peronistas acompañan la gestión que estamos llevando adelante y me parece que eso es valioso. Es muy muy importante para consolidar liderazgos y fundamentalmente para consolidar liderazgos de hombres y mujeres que tienen que estar a cargo de la vida, en este caso, de 190.000 habitantes”.

Sergio Massa

“Lo vamos a defender primero explicando que llevamos como candidato a un dirigente que de mi generación es uno de los mejores, que tiene una capacidad enorme de gestión desde el año 2004, yo lo conocí en ANSeES, en el gobierno de Néstor Kirchner, siempre referenciando y liderazgo transformaciones y políticas públicas, planes jubilatorios, movilidad jubilatoria, 15 aumentos de la jubilación mínima después de la crisis de 2001 para recuperar la jubilación, jefe de gabinete del gobierno de Cristina, intendente de Tigre, también con muchas políticas públicas, como la tecnología para combatir la inseguridad, presidente de la Cámara de Diputados en esta etapa en un Congreso que tiene una dinámica de mayorías y minorías que hay que construir y él es un tipo de consenso que lo ha logrado hacer y con el coraje de hacerse cargo de la economía en un momento muy complicado, estamos viendo los indicadores de la inflación que es tremendo lo que estamos viendo pero que viene a la baja y es el camino de la Argentina de producción y trabajo que nosotros queremos seguir construyendo. A mí me espanta ver lo que pasa enfrente con los candidatos de Junto por el Cambio y los candidatos libertarios frente a la opinión de la educación pública, de las universidades públicas, de las ventas de órganos, de los ajustes, de la represión en la calle, todo eso a mí me asusta y estoy convencido también, porque lo veo, que asusta a mis vecinas y vecinos en Hurlingham y a la sociedad argentina toda, nadie quiere voltear a nadie, nadie cree que es poniendo a un argentino en un Excel que necesita el acompañamiento del Estado para ajustarlo cuando lleguen al gobierno. No es lo que estamos proponiendo con Sergio Massa, con el Chivo Rossi y con Axel en la provincia de Buenos Aires”.

El caso Patricia Danna

Patricia Danna, ex funcionaria del concejal Damián Selci, durante el interinato municipal (cuando Zabaleta ejerció el cargo de ministro de Desarrollo Social de la Naciòn), sería la organizadora de la 'campaña sucia' de La Campora en Hurlingham.

patricia Danna.jpeg Patricia Danna, activista de La Cámpora.

Con un sueldo en Pami de $700.000, esta abogada defensora de Martín Rodríguez, Nº2 del PAMI Nacional, acusado por la justicia junto con Selci por el desvío de millonarios fondos del Pami a centros de jubilados fantasmas, especuló políticamente con la muerte por causas naturales de un joven músico, quien falleció en una pelea.

Ella organizó marchas de escasa concurrencia contra Zabaleta (¿...?), intentando instalar una preocupación por la seguridad en los vecinos de Hurlingham.

Cuando Zabaleta inauguró el Nuevo Centro de Monitoreo de las cámaras y alarmas vecinales del distrito, que triplicó la cantidad de operadores y funciona las 24 horas del día, Danna accionó su botón antipanico para interrumpir la inauguración, movilizando a los móviles de la patrulla policial.

Días más tarde, Danna organizó un 'escrache' frente a ese Centro de Monitoreo, por la citada muerte del joven músico, consecuencia de una pelea callejera.

El sábado 15/07, Danna organizo una nueva marcha, por una torre de departamentos en el centro de Hurlingham, que no está construida ni tiene autorización del municipio.

Lo curioso que ella protestó por una torre que no existe pero que sí intentaron habilitarla reinterpretando el Código Urbano, su jefe político Martín Rodríguez, quien fue presidente del Concejo Deliberante, junto con Facundo Pérez, su asesor hoy en PAMI.

Todo es insólito y es llevar a lugares de no retorno, en especial cuando Selci / Danna están perdiendo en el distrito, según todas las encuestas.

