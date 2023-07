La serie de HBO Max que dice "No" a la huelga de Hollywood

Esto significa que los actores de House of the Dragon no pueden hacer huelga en solidaridad con sus colegas estadounidenses sin arriesgarse a perder sus trabajos o enfrentar acciones legales.

Además, las estrictas leyes laborales del Reino Unido impiden que Equity autorice su propia huelga sindical en apoyo de SAG-AFTRA.

Una huelga histórica

De esta manera, House of the Dragon se salva de la huelga que afecta a Hollywood y podrá seguir adelante con su producción. Sin embargo, esto no significa que la serie sea inmune a otros problemas o retrasos que puedan surgir en el futuro, como la pandemia de COVID-19 o las condiciones climáticas.

Por el momento, los fanáticos pueden estar tranquilos de que la temporada 2 de House of the Dragon está en marcha y que pronto podrán volver a disfrutar del mundo de Game of Thrones en HBO Max.

La industria del cine y la televisión estadounidense se enfrenta a una crisis sin precedentes debido a la huelga de actores autorizada por el Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), el sindicato que representa a más de 160 mil artistas.

La medida se tomó luego de no llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) sobre un nuevo contrato colectivo que regule las condiciones laborales y salariales de los actores.

