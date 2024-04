Polémica River-Boca: La tecnología que debería incorporar AFA para saber si la pelota cruza la línea de gol

Según le informó el cuerpo arbitral del Superclásico al medio Doble Amarilla, nada indicó que hubiera entrado por completo. "Revisamos cuadro por cuadro de todas las cámaras disponibles y no hubo ninguna evidencia concluyente de gol", dijo.

DAG, Sistema de Detección Automática de Goles

image.png

El cuerpo arbitral no hubiese necesitado revisar cuadro por cuadro si contara con una tecnología que determinara, directamente, en qué posición estaba la pelota. Se trata del Sistema de Detección Automática de Goles (DAG), que indica cuándo ingresa totalmente al arco.

Es un chip que se incorpora dentro de la pelota, como el IMU (Unidad de Medición Inercial) que funcionó en el Mundial de Qatar 2022. Ese que indicó, sin titubeos, que el disparo de Lionel Messi era un gol válido y que la Selección Argentina se ponía 3 a 2 arriba en el marcador frente a Francia, en la final de la Copa del Mundo.

Es una tecnología que la AFA podría analizar incorporar, ya que colaboraría en situaciones como ésta. El chip está vinculado a un conjunto de cámaras ubicadas sobre los arcos, que detectan cuando el balón cruza la línea en su totalidad. Si esto sucede, el chip envía señales al reloj del árbitro avisándole que fue gol, sin dar lugar a la duda.

Qué dice la FIFA al respecto

Efectivamente, dado que se trata de una tecnología de punta que ya se ha utilizado en Copa del Mundo, la FIFA se expide sobre ella. Explica: "La información se transmite en un lapso de un segundo, lo cual garantiza una respuesta inmediata por parte del árbitro", dice.

"Esta tecnología está diseñada de manera que el juego no deba detenerse ni se vea afectado en modo alguno, ya que la señal llega únicamente al reloj del primer árbitro. Salvo que los organizadores de la competición decidan mostrar una repetición, la información solo está a disposición del árbitro, que puede recurrir a ella si tiene alguna duda", agrega.

Al Barcelona le pasó lo mismo frente al Real Madrid: La Liga tampoco cuenta con tecnología para esos casos

image.png

Curiosamente, mientras en el Estadio Mario Alberto Kempes los ojos del país se posaban sobre la decisión del VAR, a miles de kilómetros sucedía algo parecido. Barcelona se medía frente al Real Madrid por el derby español, en un partido que el conjunto Merengue terminó ganando sobre la hora por 3 a 2.

La incidencia también hubiera cambiado el rumbo del partido, porque el jugador blaugrana Lamine Yamal logró conectar un centro desde el córner y empujar la pelota hacia el arco del Madrid, en lo que hubiese sido el 2 a 1 en favor del equipo catalán. El arquero, Lenin, alcanzó a manotearla en la línea. ¿Había entrado? ¿Había cruzado por completo la línea?

Finalmente, al igual que en el River-Boca, la terna arbitral definió que no, que el esfuerzo de Lenin no había sido en vano. Al igual que AFA, la empresa que organiza el certamen local de España, La Liga tampoco cuenta con la tecnología DAG. Ter Stegen, el arquero del Barcelona, se manifestó muy molesto tras la decisión: "Es una vergüenza para el fútbol, me faltan palabras".