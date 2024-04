"En la movilización de universitarios del 23/4 podría existir una provocación"

patricia bullrich.png Patricia Bullrich y el protocolo antipiquetes

Sectores universitarios crearon su propia casta

"Muchos dirigentes universitarios han hecho de las facultades un quiosco propio. ¿Cuánto les llega a los estudiantes del presupuesto? ¿Cuál es la relación entre los que entran y los que se reciben?. Las universidades tienen que sacudirse. Las que vienen de la línea progresista, en las provincias de Córdoba y Santa Fe, lo están haciendo. Quieren meterse más en la cuestión productiva" dijo la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023.

Por último, se refirió al futuro de las facultades de Argentina.

"Las universidades se miden por la ciencia que producen. No queremos más presupuesto para más burocracia. El presupuesto debe ser para que los profesores no den más clases gratis. Para que los titulares vayan a clase siempre, para que no manden a suplentes. Hay intereses de quienes viven de la burocracia estatal que también está en las universidades. Las facultades son endógenas y gastan el dinero en sus propios empleados y no en los estudiantes".