Patricia Bullrich defendía la postulación a la Corte de Ariel Lijo e hizo agua ante una pregunta

patricia bullrich.jpg Patricia Bullrich y la difícil defensa de Ariel Lijo Foto: NA

"Salí de ahí, maravilla!!!"

El anfitrión suele ser amable con sus entrevistados/pacientes a quienes analiza casi desde un diván televisivo por lo que decidió cambiar de tema y evitar el lodazal creado lo más rápido posible.

Patricia trató de recomponerse volviendo al libreto que tiene ensayado para ensalsar a Lijo:

"Es un juez expeditivo, práctico. es rápido, con él conseguimos allanamientos rápidos, siempre me ha respondido. No me hace ruido el tema de su fortuna y los caballos de carrera que tiene. No podemos condenar a alguien por lo que hace su hermano"

La ministra de Seguridad se mueve a diario entre Constitución (TN) y Chacarita (LN+). Son sus dos set televisivos preferidos.