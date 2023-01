Javier Milei: La inflación es un delito, basta de BCRA

Al mismo tiempo, la inflación no se da de modo homogéneo, ya que dados los distintos agentes, preferencias y bienes el dinero no es neutral. Por ende, ello afecta la distribución, el ahorro, la tasa natural y la inversión, de ahí que se castigue a la acumulación de capital. Y al castigarse la acumulación de capital no solo que la productividad es menor (menos salarios y peor nivel de vida) sino que además no se crean puestos de trabajo nuevos, que ante la mayor población genera caída de los salarios reales adicionales.