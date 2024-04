"La idea es tener el 23 una movilización pacífica y masiva para visualizar nuestros problemas"

uba medicina.jpeg Facultad de Medicina, UBA

"Por el momento, no hemos presentado un amparo", dijo el Rector de la UBA

"Tenemos la esperan aún de no necesitar medidas cautelares para recibir los fondos que nos adeudan Esperamos que no haga falta llegar a eso para garantizarnos el dinero que nos corresponde" señaló Gelpi, quien se mostró abierto a practicar ajustes en las casas de altos estudios:

"No dudamos que hay que hacer cambios en el país. En el acto de abrazo al Hospital de Clínicas yo dije que hay que discriminar lo que funciona de lo que no funciona. Sin embargo, no se puede recortar todo sin mirar lo que pasa dentro de cada una de las facultades. Por la ausencia de presupuesto hemos pospuesto un montón de cirugías y turnos de atención médica. En muchas facultades hemos dejado áreas sin luz y ascensores con uso restringido, solamente para los discapacitados", cerró.

image.png Convoca las universidades a una movilización pacífica

El protocolo antipiquetes podría ser desbordado

Al comienzo del siglo XX, existían solo 4 universidades nacionales en Argentina.

-la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), fundada en 1613;

-la UBA con sede en Buenos Aires, fundada en 1821;

-la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, fundada en 1889;

-la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fundada en 1905.

Actualmente, en Argentina existen un total de 55 universidades nacionales y gratuitas distribuidas por todo el país.

La más grande es la Universidad de Buenos Aires (UBA) con más de 300.000 alumnos.

El martes 23 podríamos asistir a una convocatoria que tenga una masividad y extensión que nos sorprenda ya que hasta los centros de estudiantes de las universidades privadas han comprometido su presencia en las calles.

Seguramente, el miércoles 24 será día de reflexión para "recalcular" y "recalibrar" el enfrentamiento abierto con un sector tan dinámico como masivo.