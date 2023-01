De Wado de Pedro a Capitanich, y CFK: Mucha confusión en el FdT

Capitanich por ahora se excluye de una candidatura. Dice que prioriza su provincia. En cambio, dice que Sergio Massa o Juan Manzur podrían ser postulantes presidenciales. El tucumano llegó con esa pretensión a la jefatura de Gabinete, pero en el año y medio que lleva de gestión no logró erigirse como un hombre de peso en el oficialismo.

Lo contrario sucede con el ministro de Economía, que aunque evitar mostrarse como candidato, hay encuestas que ya lo ubican como el más competitivo dentro del FdT. De acuerdo a la encuesta de Aresco que Urgente24 publicó esta semana, Massa tendría una mejor performance en una elección general y un balotaje que el Presidente. Una 2da vuelta, en cualquier caso, la ganaría Juntos por el Cambio, muestra el sondeo de la firma fundada por Julio Aurelio.

Sin embargo, Massa está condicionado por los resultados de su gestión. "Si en abril la inflación no empieza en con 3 como él prometió, se acabó cualquier proyecto presidencial", dicen en mesas de discusión política.

Wado de Pedro, que hizo trascender un berrinche contra Fernández porque lo excluyó de una foto con Lula da Silva y las organizaciones de Derechos Humanos, no aparece en el radar de la intención de voto. Su mayor capital es ser el hombre de Cristina Kirchner en el gobierno. Pero en el kirchnerismo están más interesados en alguna movilización para "romper" la "proscripción" a la que la líder se ve sometida tras una condenada por corrupción, aunque tal impedimento para presentarse a cargos electivos hoy no existe, toda vez que la sentencia no está en firme. La Vice es todavía la figura electoralmente más potente del FdT, aunque se insiste en lo bajo de su techo de votos.

Por algo el 'Cuervo' Larroque y Martín Insaurralde ya supeditaron cualquier armado electoral a la resolución de ese conflicto judicial. Son personas vinculadas a Máximo Kirchner.

¿Es una intención del hijo de la Vicepresidente y en última instancia de ella misma condicionar la confección de listas con el argumento de la proscripción?

https://twitter.com/minsaurralde/status/1617166633239281665 El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) January 22, 2023

“Cristina Kirchner es la principal referente”, dice Capitanich, que no obstante -aclara- “ha fijado una posición pública de no ser candidata”.

Mucho desorden para un oficialismo al que le quedan pocas fichas para jugar en el año en el que se definirá si continúa o no como tal.

