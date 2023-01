Sin CFK, los K apuestan por Javier Milei y la UCR desespera

Es por eso que en las últimas horas se está viendo un relanzamiento de la estrategia comunicacional del oficialismo, señalando al economista liberal-libertario como el Gran Opositor y no ya al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien prefieren no confrontar por el simple temor a que puedan perder la pelea y ser derrotados electoralmente, no solo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).