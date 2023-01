Clarín desliza: Estados Unidos podría condenar a CFK

Una incómoda señal para Cristina Kirchner: Estados Unidos sancionó a dos ex presidentes y un vicepresidente de la región por corrupción. Se trata de los ex jefes de Estado de Panamá y Paraguay, Ricardo Martinelli y Horacio Cartés. Y el actual vice paraguayo Hugo Velázquez. CFK recibió una pena de 6 años por corrupción en la obra pública junto a Lázaro Báez Una incómoda señal para Cristina Kirchner: Estados Unidos sancionó a dos ex presidentes y un vicepresidente de la región por corrupción. Se trata de los ex jefes de Estado de Panamá y Paraguay, Ricardo Martinelli y Horacio Cartés. Y el actual vice paraguayo Hugo Velázquez. CFK recibió una pena de 6 años por corrupción en la obra pública junto a Lázaro Báez