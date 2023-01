image.png Según las mediciones de Kantar Ibope Media, TN posee la mayor cantidad de ciclos en el ranking de los más vistos del día.

Mismo caso con la emisora. Radio Mitre tiene más de una década siendo dominante en lo que al share respecta. El dato más reciente corresponde al de diciembre del año pasado, cuando finalizó con un porcentaje de 37.2%. Radio 10 terminó segundo y La Red tercero, con 13.6% y 12.8% respectivamente.

En particular, Navarro apuntó contra el conductor de Alguien tiene que decirlo, Eduardo Feinmann, a quien definió como "el rey de las fake news".

Lo que evidentemente el periodista militante no tuvo en cuneta es que el periodista de la primera mañana de Radio Mitre logró un share del 44.5% durante el último mes del año, el mayor del 2022 y de los más importantes en los últimos años.

https://twitter.com/edufeiok/status/1612549101421318144 Cerramos gran año el 22! Vamos por más en el 23! Gracias a uds que nos acompañan todos los días de 6 a 10 en @radiomitre. Gracias por seguir confiando en nosotros. pic.twitter.com/VQ7TcWcT2U — Eduardo Feinmann (@edufeiok) January 9, 2023

Por último, Navarro se refirió a la ubicación en tercera posición del portal digital del diario Clarín, por detrás de Infobae y La Nación. Este es un dato real, pero lo que no el ex conductor de C5N no mencionó es que la edición en papel del medio sigue siendo la más vendida del país.

Es obvio que los medios del Grupo Clarín no están exentos de críticas, que son más que válidas. Pero apuntar específicamente a sus números de audiencia para desacreditarlo termina siendo un sinsentido.

Telenoche, ¿un reflejo de El Trece?

Ya desde principio de año era sabido que Diego Leuco abandonaría Telenoche para dedicarse de lleno a esta nueva etapa de su carrera en Luzu TV. Sin embargo, lo que nadie se vio venir es que su compañera, Luciana Geuna, tomó la misma decisión, de modo que ambos conductores del mítico noticiero de El Trece dieron un paso al costado.

Ante este panorama, desde el canal se apresuraron en encontrar a los reemplazantes y confirmaron este mismo miércoles (25/1) a Nelson Castro y Dominique Metzger como nuevos conductores. Sin embargo, las métricas no avalan a esta dupla para encargarse del golpeado ciclo. El presente de El Trece es crítico y los ejecutivos no encuentran soluciones.

Antes que nada, es importante dejar en claro que, si bien la labor de Leuco y Geuna al frente de Telenoche dejó mucho que desear, no sería correcto apuntar contra ellos como únicos responsables.

El Trece y TN.png El cable venció a la televisión abierta en el Grupo Clarín.

Si bien sus números de rating fueron bajísimos, al punto de verse duplicados por su principal competidor, Telefe Noticias, tales complicaciones trascienden al noticiero. Parten de un problema estructural, de internas propias de El Trece, que quedan en evidencia en cada una de las franjas y no sólo en la de Telenoche.

En particular, esto cae de maduro al percibir el éxito que Leuco goza con el proyecto de Nicolás Occhiato. Luzu TV fue el medio más nominado en los Martín Fierro a la Comunicación Digital Nativa y también el más ganador, obteniendo seis galardones.

Por otro lado, Geuna goza de un buen presente en TN y se mantendrá al frente de Verdad/Consecuencia junto a la periodista Maru Duffard.

En lo que respecta a los reemplazos, si bien Castro y Metzger son figuras reconocidas en el Grupo Clarín, sobre todo por su labor en la señal de noticias, a ninguno de los dos los números los han acompañado. Por ejemplo, del neurólogo, hoy por hoy un comodín en TN, su extinto ciclo El juego limpio terminó siendo levantado por su baja audiencia.

https://twitter.com/telenoche/status/1618256974789107715 ¡Se viene un nuevo Telenoche!



Nelson Castro y Dominique Metzger quedarán al frente del histórico ciclo de eltrece cuando terminen los reemplazos por las vacaciones de enero.#telenoche pic.twitter.com/DxcMyqfJNG — Telenoche (@telenoche) January 25, 2023

Es por esto que la decisión tomada por parte de la cúpula directiva de El Trece es, cuanto menos, cuestionable. Pero el problema es que no es la única. El canal ubicado en Constitución también sufre, como se deslizó anteriormente, de poca audiencia durante el resto del día y no sólo en el prime-time.

Esto es lo que ha obligado a los ejecutivos a dar idas y vueltas con la programación, proponiendo cambios desesperados de los cuales luego se arrepienten y reubicando ciclos (como el caso de El Hotel de los Famosos) sin éxito alguno.

La última modificación fue en la franja matutina, luego de amenazar con levantar Nosotros a la mañana y finalmente poniéndolo en otro horario. Además, volvió a incluirse a la ficción estadounidense, El Zorro, una maniobra a esta altura clásica por parte de El Trece.

Partiendo de este escenario, en el cual abundan las decisiones arbitrarias y donde la programación no encuentra rumbo, no llamaría la atención que Leuco y Geuna estén, en realidad, abandonando un barco que se hunde.

---------

Más contenido en Urgente24:

Marina Abiuso de TN, furiosa: "No les importa Lucio Dupuy"

Tras la Celac, Cafiero admite violaciones a los DDHH del régimen de Maduro

La forma más rápida de saber si un huevo está malo

Coparticipación: No hay arreglo, hay nueva propuesta

Estudio de 10 años reveló 6 claves para una buena memoria