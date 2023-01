Idas y vueltas

El 5/1 en Urgente24 contamos lo ocurrido detrás del apoyo de los diputados del Frente Renovador al enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema.

Massa atravesaba su propia interna tras lo que sería una operación de prensa en Clarín y La Nación.

Ese día, “córranse de todo”, fue el mensaje que el líder del FR bajó a sus diputados, principalmente a Ramiro Gutiérrez y a Vanesa Massetani, que integran la Comisión de Juicio Político.

Hasta las 14 de ese jueves 5 de enero, era un hecho: "Renunciaron todos nuestros representantes de la comisión de juicio político", repetían voceros del espacio que lidera el ministro de Economía.

E hicieron saber que la avanzada de la Casa Rosada y el kirchnerismo contra los supremos no era un tema de su interés, por lo que no se manifestarían ni a favor ni en contra, y en todo caso, dejarían libertad de acción a sus legisladores.

Sin embargo, cerca de la noche, Clarín y La Nación salieron en tándem a confirmar que Sergio Massa iba a dar su apoyo al kirchnerismo para dar dictamen a favor del juicio político.

Se hizo evidente que alguien filtró que el Frente Renovador seguirá los pasos del kirchnerismo. ¿Fue el propio Massa o alguien le está queriendo mandar un mensaje al Palacio de Hacienda?

La situación fue muy confusa.

Según pudo chequear este medio, ese jueces no estaba definido todavía qué harían los miembros del Frente Renovador pero ya había voces disidentes que consideraban “un gravísimo error la posibilidad de modificar la orden matutina de apartarse del tema”.

“Alguien está operando. No es lo que piensa todo el Frente Renovador”, dijeron a Urgente24.

Lanzamiento de la candidatura

La segunda nota en el mismo día contra Massa desde Clarín fue un supuesto anuncio del lanzamiento de su candidatura presidencial.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1613375309008478210 FALSO.

No dije esa frase a ningún gremialista, ni fui consultado por tratarse de algo que supuestamente dije. pic.twitter.com/CmZAZ3GLsy — Sergio Massa (@SergioMassa) January 12, 2023

Según la versión del matutino, el ministro de Economía le confesó a un gremialista:"Si me sale esta, me lanzo en abril", en referencia a las paritarias, y habría pedido apoyo para que los aumentos salariales no superen el 60% este año.

Sobre este tema, Massa rápidamente salió a negar la versión: “No dije esa frase a ningún gremialista, ni fui consultado por tratarse de algo que supuestamente dije”, dijo en la red social Twitter.

Tercer golpe: Críticas de Cornejo

Por último, en la seguidilla de notas contra Massa se suman las críticas del radical Alfredo Cornejo que parecen servir también de advertencia a los dirigentes de Juntos por Cambio para evitar cualquier entendimiento: "Me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos con Massa".

Cornejo vuelve también sobre el juicio a la Corte: “queremos ver qué papel van a tomar en el debate los tres diputados que responden a Sergio Massa, que en off dice que esta iniciativa perjudica a la economía, pero no se expresa. Queremos que quede bien expuesto, porque son claves esos diputados para que el kirchnerismo consiga mayoría”.

Cuando le preguntan a Cornejo si hay dirigentes de Juntos por el Cambio, como Morales y Rodríguez Larreta, que tienen una buena relación con Massa, responde: “A mí me cuesta ver esas amistades de dirigentes de Juntos por el Cambio con Massa, que es un aliado del kirchnerismo y en momentos en que la Argentina está rota. No me consta que hablen con él, es algo que dicen los medios, pero si así es no me parece bien. Yo creo que no tenemos que tener diálogo con Massa, que es parte de este proyecto populista del Frente de Todos”.

Y sigue con críticas a la gestión económica: “La inflación no está bajando, está aumentando menos de lo que aumentaba antes, en todo caso. Es muy gracioso que asimilemos que hay una baja de la inflación cuando no es así. No hay un plan de estabilización de la economía, por lo que el país no puede estar mejor. Ellos van a intentar hacer campaña con ese mensaje de que estamos mejor, pero muy poca gente lo nota”.

Internas

En agosto pasado en Urgente24 advertimos que en los textos de algunos periodistas del diario Clarín había una simpatía con Sergio Massa o un intento de concederle la tregua que él reclamó. Y Massa le concedió a la Redacción que lidera Ricardo Kirschbaum una primicia: "El Gobierno apura un decreto para transformar los planes sociales en empleo formal".

Sin embargo, Eduardo van der Kooy presentó un escenario bien diferente por entonces cuando escribió: "Sergio Massa se desgasta rápido y Cristina Kirchner se está desesperando".

En Clarín hay intereses coyunturales y otros permanentes. Pero considerando que para Héctor Magnetto la clave es Grupo Telecom Cablevisión, el asunto es difícil.

En particular porque hay cuestiones del holding de telecomunicaciones que se dirimen en el Enacom, el ente estatal de comunicaciones que dirige Claudio Ambrosini, reconocido empleado de Massa.

Por lo tanto, con tanta agenda pendiente, al juego de ajedrez le faltan algunas movidas para conocer la estrategia.

