El último asado de sus vidas: Murieron al comer carne podrida

Los 2 hombres afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas. Con el paso de los días, su estado de salud fue desmejorando hasta que finalmente fallecieron.

Según precisaron los médicos que atendieron a los pacientes, los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de Shigella y Salmonella. Las mismas son bacterias que suelen encontrarse en el intestino de las personas infectadas y que se transmiten al ingerir comida o agua contaminadas por una persona infectada.

Ante esta información, los médicos del hospital notificaron a la Dirección de Bromatología de la municipalidad, cuyo personal tomó muestras de mercadería de los comercios donde los fallecidos habían comprado y fueron enviadas para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Alin Serena, quien dijo ser sobrina de uno de los hombres que murió, hizo una publicación en las redes para contar lo que le ocurrió a su familiar, diciendo que “Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos”.

asado 2.jpg Ambos pacientes dijeron que comieron achuras (Foto: Google)

La joven agregó que cuando su tío fue a emergencias, los médicos le recetaron medicamentos y una dieta. Sin embargo, al día siguiente comenzó a tener convulsiones y tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal. Continúa el relato:

Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo. Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo.

La Secretaría de Salud Pública de Berazategui aclaró que no se registró un aumento de casos de diarrea en los centros de atención primaria, ni con síntomas parecidos. Además, el hospital informó:

Desde el Hospital Evita Pueblo, se solicita a la población recordar la importancia de respetar las medidas de higiene y cuidado en la manipulación de los alimentos, la conservación de su cadena de frío y el correcto y frecuente lavado de manos. Desde el Hospital Evita Pueblo, se solicita a la población recordar la importancia de respetar las medidas de higiene y cuidado en la manipulación de los alimentos, la conservación de su cadena de frío y el correcto y frecuente lavado de manos.

