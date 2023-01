Argentina 1985 de luto: Murió Claudio Da Passano

Además, fue fundador e integrante del grupo de teatro independiente La Banda de la Risa, con el que realizó varias presentaciones en el país y en el exterior. Con la obra I pagliacci ganaron el premio ACE al mejor espectáculo de humor.

claudio-da-passano-murio-actorjpg.webp

En su último trabajo, Da Passano interpreta a Carlos Somigliana, el autor teatral que trabaja en Tribunales y se convierte en el primer aliado de Strassera (Ricardo Darín), quien sostenido por un equipo de jóvenes letrados se embarcan en la titánica tarea de recopilar tanto enormes cantidades de información para probar las acusaciones, como de convocar a testigos desparramados por todo el país.

La preparación para encarnar a Somigliana, de acuerdo a una de sus últimas entrevistas en El 1 Digital, requirieron de embeberse de la persona, aunque se llevó varias sorpresas al interpretar el papel:

Los actores, cuando tenemos que hacer un personaje histórico, siempre tenemos dos opciones posibles: la primera es nutrirnos de información para trabajar sobre cierto piso de realidad; la segunda es actuar desde lo que el texto y las situaciones nos dicen. En mi caso, podía acceder a muchas fuentes directas, pero elegí ir al set y tratar de entender lo mejor posible el libreto y no copiar o basarme en alguien que no frecuenté. Hay que cuidar que sea verídico y creíble. Me pareció más genuino estar despojado de información respecto a Carlos (Somigliana). Por otro lado, conocía sus obras. Más tarde, me enteré de que era amigo de Strassera y trabajaba como empleado judicial Los actores, cuando tenemos que hacer un personaje histórico, siempre tenemos dos opciones posibles: la primera es nutrirnos de información para trabajar sobre cierto piso de realidad; la segunda es actuar desde lo que el texto y las situaciones nos dicen. En mi caso, podía acceder a muchas fuentes directas, pero elegí ir al set y tratar de entender lo mejor posible el libreto y no copiar o basarme en alguien que no frecuenté. Hay que cuidar que sea verídico y creíble. Me pareció más genuino estar despojado de información respecto a Carlos (Somigliana). Por otro lado, conocía sus obras. Más tarde, me enteré de que era amigo de Strassera y trabajaba como empleado judicial

Ricardo Darín lamenta el deceso de Claudio Da Passano por Twitter

Uno de sus compañeros de elenco en la película Argentina 1985 fue el laureado actor Ricardo Darín, que expresó sus condolencias y sentimientos por el fallecimiento de su colega a través de su cuenta oficial de Twitter:

https://twitter.com/BombitaDarin/status/1618251742956904448 querido Claudio , como aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojala la emocion de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje...estoy destruido y agradecido por haberte conocido , gran compañero !Hasta el reencuentro mi abrazo . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) January 25, 2023

El tweet reza lo siguiente: "querido Claudio , como aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojala la emocion de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje...estoy destruido y agradecido por haberte conocido , gran compañero !Hasta el reencuentro mi abrazo ." El tweet reza lo siguiente: "querido Claudio , como aguantar esta tristeza de tener que despedirte tan temprano? Ojala la emocion de festejar nuestro trabajo te acompañe en este viaje...estoy destruido y agradecido por haberte conocido , gran compañero !Hasta el reencuentro mi abrazo ."

Hasta ahora, no se han develado las causas del fallecimiento de Claudio Da Passano, quien curiosamente tenía la misma que su hermana cuando ésta murió en 2014.

Más contenido en Urgente 24:

AFIP puede congelarte la tarjeta si superas este monto

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede

Mezcla bicarbonato con esto para eliminar cucarachas

Recategorización: Importantes modificaciones de AFIP a tener en cuenta

Llegó encuesta al Patria: Intención de voto (y un dato que alarma al FdT)