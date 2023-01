Recategorización: Importantes modificaciones de AFIP a tener en cuenta

El monotributista que resulte excluido de oficio por controles sistémicos de la AFIP podrá consultar los motivos a través de la página de Internet del organismo. Ya no se realizará el trámite por el servicio MORE El monotributista que resulte excluido de oficio por controles sistémicos de la AFIP podrá consultar los motivos a través de la página de Internet del organismo. Ya no se realizará el trámite por el servicio MORE