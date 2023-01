La toma cobertura en moneda dura por parte del mercado es el primer reflejo de los inversores y ahorristas que ven un nuevo riesgo: "Si me pasa algo con los pesos colocados en bonos como las leliqs y tengo que recurrir a la justicia local, que seguramente llegará el expediente a la Corte Suprema de la Nación, ¿quién me cubre? Si el propio presidente está diciendo que esta corte está viciada y que no acatará sus fallos...".