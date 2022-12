"Cristina fue durísima con quien la quiere entender", dijo el consultor y coincidió "totalmente" con su entrevistador, Gustavo Sylvestre, quien interpretó que la Vice estaba pidiendo a la dirigencia K que "no se cuelguen de su pollera".

"Ella dice que ha puesto gente en todas parte y que necesita que esa gente asuma una actitud militante, que salgan de sus oficinas y vayan a la calle. Les dice 'háblenle a la gente de lo que no la deja dormir", dijo. "Es lo central del discurso de ayer", opinó.

Para sintetizar, Timerman dijo que el mensaje de Cristina fue "salgan a armar y no esperen mi dedo, que la usé una vez, sirvió para ganar y miren cómo nos está yendo". Para el consultor, la Vice instó a su feligresía a "salir a dar batalla". "Sean candidatos naturales, que la gente los apoye", interpretó.

"Cristina no va a tener candidato"

Respecto a las posibilidades electorales del Frente de Todos, Timerman estimó que el espacio oficialista deberá "ampliar su base" para construir competitividad. "Si no, no les alcanza", dijo. En ese sentido, consideró que el FdT necesita "hacer una PASO en la que participen todos los sectores", como Alberto Fernández, los movimientos sociales, Juan Gabrois y los gobernadores, entre otros. "Se ha ido mucha gente que votó al FdT. Ya no tienen 48 puntos, tienen 32", dijo.

Sobre la oferta del oficialismo, Timerman dijo: "Hoy visualizo a un candidato de la Cámpora, que puede ser 'Wado' de Pedro, que no creo que sea el candidato de Cristina. Cristina no va a tener candidato, sino que va a apoyar al que gane (la PASO). Sergio Massa, puede serlo si puede seguir este ritmo. Massa ha crecido mucho en la consideración de la gente. Hay gente del interior. 'Coqui' Capitanich, Juan Manzur, Sergio Uñac". Sumó también a Daniel Scioli.

"Que se presenten todos, y amplíen lo máximo posible el espacio. Entonces, a lo mejor, logran ser competitivos el año que viene. Hoy no lo son. Cristina lo sabe y por eso les dice 'agarren el bastón de mando'", concluyó.

