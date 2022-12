Atentado: CFK pidió la detención de los referentes de Revolución Federal

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1608129655533445120 Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado “Revolución Federal”, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra.https://t.co/2SqMJt6eCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022

A sus tuits, la vicepresidenta sumó el escrito que presentaron sus abogados. Allí se plantea primero que, de acuerdo a la prueba, existe una “evidente cercanía” entre los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado contra ella. Además, piden ahondar la investigación sobre el financiamiento de esta agrupación.

Una de las cuestiones iniciales a las que hacen alusión los letrados es a los contactos entre Revolución Federal y su vecina Ximena De Tezanos Pinto. “Mientras De Tezanos Pinto se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar a Cristina Kirchner. En otras palabras, elaboró una pantalla discursiva para poder actuar con tranquilidad”, plantean en el escrito.

"Por si esto fuera poco, ahora sabemos que el día 15 de agosto se dio una conversación en la que estaba Morel y el tercer líder de Revolución Federal, Sosa (quien también fue a la casa de De Tezanos Pinto), en la se habló de hacer una “vaquita” para contratar un sicario para matar a la Vicepresidenta", sostiene el documento de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes representan la querella de la Vice.

"Todo esto nos lleva a una pregunta que surge naturalmente: ¿Fue Sabag Montiel el sicario de Revolución Federal? Todavía no lo sabemos, pero la conversación entre Sosa y Morel existe, y en la causa 2998/2022 varios testigos dijeron que Sabag Montiel solo podría haber hecho lo que hizo por dinero", agrega la presentación.

"Por ahora, es necesario reparar en que la posibilidad de que Revolución Federal haya contratado un sicario no se reduce a un mensaje de WhatsApp. Es que no podemos olvidarnos de la cantidad de dinero no justificado con el que cuentan Sosa y Morel: 50.000 dólares no declarados y que es evidente que no fueron comprados por su padre, en el caso de Sosa, y más de quince millones de pesos provenientes del Grupo Caputo en el caso de Morel", dice en relación a los pagos que una empresa de esa familia hizo a la carpintería de Morel. "En total, más de 100.000 dólares que bien podrían haber sido parte de “la vaquita”", agrega.

Noticia en desarrollo.