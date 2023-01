Axel Kicillof: De 'Wado' Vs Alberto a la reelección

Ultraderecha

Por otro lado, el mandatario provincial aseguró que la principal coalición opositora "parece tener un programa de ultraderecha o están dispuestos a abrazar un programa de ultraderecha que es lo que Macri viene diciendo", y volvió a cargar contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al acusarlo de "surfear", en alusión a sus actividades en la costa y a una polémica foto donde parece se lo ve sobre una tabla de surf mientras detrás aparece quien podría ser un colaborador que colabora sosteniéndolo para la fotografía.

"Larreta surfea, por así decirlo. Pero finalmente, desde el punto de vista del proyecto de país, es un espanto lo que proponen", indicó el gobernador.

Asimismo, cuestionó la cantidad de candidatos de Juntos por el Cambio a competir en las presidenciables, y señaló que "no se les cae una idea".

"Cada candidato lo que hace es mentir y descalificar. Ninguna idea. Aparte, ¿para qué se presentan tantos?", se preguntó Kicillof.

"Como cada uno lo que viene es a agredir, prefieren tener 40 candidatos que todo el día digan lo mismo. No pueden defender lo que hicieron en cuatro años en la provincia y no pueden hablar del futuro porque Macri ya marcó la cancha: el futuro es lo mismo y más profundo. Cerraron 37 escuelas rurales cuando gobernaron, ahora pensarán cerrar 70", añadió.

Reelección

Sobre sus intereses electorales, Axel Kicillof manifestó sus deseos de ir por la reelección en la provincia, aunque aseguró que quedará sujeto a lo que el Frente de Todos resuelva. Además, reiteró que le gustaría que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, y apuntó contra el Poder Judicial.

“Me considero parte de un partido (el peronismo) y un frente. Esto no depende un capricho personal, pero a mí me llena de ganas lo que estamos haciendo.Sé que son proyectos más allá de las personas pero en lo personal, me encanta lo que hago”, sostuvo Kicillof en la entrevista al diario La Capital de Mar del Plata.

Sin embargo, no clarificó si aceptaría una postulación presidencial en caso de que el Frente de Todos se lo pida en función de una hipotética declinación de la actual vicepresidenta, aunque dijo está “muy enfocado” en Buenos Aires.

"Pero después veremos cuál es el armado electoral del frente. En la provincia hemos conformado un gabinete y un grupo de trabajo espectacular y está funcionando muy bien", cerró.

"Es la dirigente con más intención de voto del país. Yo no sé si tiene que ser o no. A mí me gustaría, pero esto no es una cuestión de gustos", definió, y amplió: "Sacaron un fallo judicial que le prohíbe ser candidata de por vida y ahí hay un núcleo de discusión política donde la democracia está comprometida. Eso ya pasó en la Argentina. Si no arreglamos el problema que hay con que una parte del poder judicial juegue a la política, es muy difícil gobernar este país".

