Boca arrancó con victoria pero silenció las masivas fugas

BOCAARRANCOCONVICTORIAPEROSILENCIOLASMASIVASFUGASFOTO2.jpg Boca estrenó el título de campeón con una victoria frente a Atlético Tucumán 1-0 pero silenció las masivas fugas de varios integrantes de su plantel. (Foto: Noticias Argentinas)

Por lo tanto, el exjugador de Chacarita Juniors y Lanús, entre otros equipos, se bajó en la escala en Madrid y terminó de finiquitar los aspectos relativos a su vinculación a Al Nassr, que lo llamó para suplir la vacante que dejó el colombiano David Ospina, inactivo por una lesión.

Una vez concluida su actuación en la entidad árabe, Agustín Rossi se marchará a Flamengo, donde ya tiene un precontrato firmado para unirse a las filas del actual campeón de la Copa Libertadores el primero de julio venidero.

BOCAARRANCOCONVICTORIAPEROSILENCIOLASMASIVASFUGASFOTO3.jpg Boca estrenó el título de campeón con una victoria frente a Atlético Tucumán 1-0 pero silenció las masivas fugas de varios integrantes de su plantel. (Foto: Noticias Argentinas)

El lunes 09/01, Agustín Rossi no había llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato con Boca Juniors y había firmado un contrato por cuatro años y medio con el “Fla”, el club brasileño que lo anunció en sus redes sociales después de que el jugador abandonara prematuramente el entrenamiento con sus compañeros de la institución boquense para suscribir ese compromiso hasta diciembre de 2027.

Además, Agustín Almendra arregló su salida de la entidad boquense tras protagonizar varios escándalos extrafutbolístico con el ex técnico Sebastián Battaglia y no le dejó un solo peso al club. El mediocampista de 22 años firmó un precontrato con el Rayo Vallecano de España.

Cabe recordar que la dirigencia anterior rechazó venderlo al Napoli en 18 millones de euros y aumentó su cláusula de rescisión hasta los 30 millones. Ya con la actual conducción, el joven de 22 años comenzó a mostrar algunas buenas actuaciones, pero nunca pudo demostrar enteramente sus condiciones.

BOCAARRANCOCONVICTORIAPEROSILENCIOLASMASIVASFUGASFOTO4.jpg Boca estrenó el título de campeón con una victoria frente a Atlético Tucumán 1-0 pero silenció las masivas fugas de varios integrantes de su plantel. (Foto: Noticias Argentinas)

En el medio, algunos problemas familiares y otros conflictos de disciplina, lo llevaron a pensar en dejar el fútbol, pero el Consejo de Fútbol y el vicepresidente Juan Román Riquelme trataron de respaldarlo y lograron que se reincorpore en el 2021.

Ese año había comenzado siendo una opción para Miguel Ángel Russo y era casi una fija en la consideración, pero en el invierno sufrió una grave lesión de tobillo que lo marginó durante algunos meses y lo obligó a comenzar todo de cero, ya con Sebastián Battaglia como el DT.

Durante el ciclo del jugador más ganador de la historia del club, Almendra también fue considerado y jugó varios partidos entre Liga Profesional y la Copa Argentina que “El Xeneize” se llevó a fines de 2021. No obstante, el 2022 vio estallar una bomba muy temprano.

Ya con algún que otro desencuentro, se conoció que en una práctica el volante insultó al entrenador, lo que implicó un duro castigo que lo marginó definitivamente del plantel profesional y por lo cual, varios referentes como Darío Benedetto, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo le soltaran la mano.

BOCAARRANCOCONVICTORIAPEROSILENCIOLASMASIVASFUGASFOTO5.jpg Boca estrenó el título de campeón con una victoria frente a Atlético Tucumán 1-0 pero silenció las masivas fugas de varios integrantes de su plantel. (Foto: Noticias Argentinas)

Luego de eso, y mientras lidiaba con algunas molestias físicas, Almendra jugó algunos partidos en la reserva dirigida por Mariano Herrón, pero tampoco con la llegada de Hugo Ibarra, volvió a tener el protagonismo que había conseguido.

El tiempo pasó, las ofertas no llegaron y tras no haber acuerdo con la dirigencia, el oriundo de la localidad bonaerense de San Francisco Solano quedó con la posibilidad de acordar con cualquier club como agente libre y sumarse una vez terminado su vínculo actual.

A partir de estas polémicas salidas, Boca puso en marcha la defensa del título exhibiendo un nivel de juego plagado de imprecisiones en el mediocampo y en el fondo ante un Atlético Tucumán que supo incomodarlo a base de un buen manejo de pelota y mostrándose ordenado desde lo táctico. Por otra parte, los de “La Ribera”, a pesar de su falta de ideas, mostró algún que otro recurso para contrarrestar la asfixia del “Decano” con un tiro libre de Oscar Romero y algunos interesantes pasajes de Agustín Sández y Nicolás Orsini que le sirvieron un pase a Sebastián Villa que controló con mucha seguridad el arquero Tomás Marchiori.

Sin embargo, los tucumanos dejaron asentado que venían a llevarse la victoria en “La Bombonera” con las situaciones peligrosas que elaboraron Matías Orihuela y Mateo Coronel que no pudieron vulnerar la valla defendida por “Chiquito” Romero.

Si bien el “Decano” se mantuvo firme en su planificación, Boca, con Oscar Romero con las jugadas de pelota parada, imprimió ímpetu y mucho esfuerzo para romper la paridad pero la etapa inicial terminó con el resultado en blanco.

Por otro lado, en el etapa definitiva, Boca tuvo más iniciativa en el juego asociado con buen despliegue desde los laterales permitiéndole a Luis Advíncula y a Nicolás Orsini sumar buenos avances al arco contrario aunque ese buen trabajo casi lo pagan caro.

En esos instantes, Sández jugó muy mal una pelota hacia atrás que le cayó a Coronel y, éste, le envió un pase preciso a Marcelo Estigarribia que quedó cara a cara con Sergio “Chiquito” Romero que, finalmente, le detuvo su remate.

Cuando estaba sufriendo el asedio de Atlético Tucumán, el paraguayo Oscar Romero hizo despertar a un estadio que se encontraba en un completo “silencio de radio” y definió cruzado al arco defendido por Marchiori tras un desborde de Villa, estampó el 1-0 para Boca, a los 23’.

En el epílogo, el “Xeneize” vio peligrar la victoria con una jugada de “palomita” de Orihuela que estuvo cerca del empate. Finalmente, Boca debutó con victoria pero, por el momento, nadie habla de su verdadera crisis dirigencial, futbolística y de constantes diferencias dentro del plantel.

En consecuencia, el cuadro boquense cumplió su cometido que fue ganar pero con un resultado que, rápidamente, quedará en el olvido porque no hay equipo, no hay ideas y tampoco identidad. En otras palabras, desorden y más desorden en un Boca que quiere la Libertadores pero, así, no la ganará.

#TorneoBinance | Fecha 1 | resumen de Boca - Atlético Tucumán

Más contenido en Urgente24:

AFIP investiga compras con tarjetas de débito

Cómo entrar a Cuevana y ver películas o series para Smart TV

Cosquín y los gauchos "gay" que hicieron hervir las redes

La hierba aclamada para la disfunción eréctil y más libido

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede