Tras ese vendaval, el ministro salió silbando bajito en redes sociales, sin hacerse responsable por haberlo generado, pero tampoco desmintiendo las descalificaciones contra el Presidente que pusieron en boca suya.

En ese marco suena curioso que sea el ministro el que llame a "aportar sensatez" a quienes como él tienen "responsabilidades políticas". Él, que por sentirse con el apoyo irrestricto de Cristina Kirchner, forzó una nueva pelea en el seno del oficialismo y una ruptura definitiva con el Presidente, más allá de que este no lo pueda echar, porque no tiene el poder para hacerlo.

Dicen que de Pedro quiere ser Presidente. No está claro que sea el candidato de la Vicepresidente, toda vez que ella ya se bajó de la competencia. Ante esto, el intento del ministro de calmar las aguas tras sus comentarios en off apuntaría a recuperar algunos puentes dentro del Gobierno. Sin ellos ninguna precandidatura sería posible. 'Wado' sólo cuenta con el apoyo insuficiente de Juan Grabois. "No es mi candidato", dijo Aníbal Fernández. Como quien le cierra la puerta en la cara al otro.

