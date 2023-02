Alberto Fernández terminado: No le alcanza con Clarín y C5N

“Sergio fue claro. Planteó que puede haber 50 cosas que nos dividan pero muchas otras que nos unen y que dentro del Frente de Todos, en todo caso, hay adversarios no enemigos”, deslizó uno de los participantes de la cena de esta noche.

Fernández no quiso armar la mesa nacional del Frente de Todos por considerarse en minoría y por el temor a no perder las pocas decisiones que quedan en sus manos, además de que el primer acuerdo de la mayoría de esa mesa sea dar de baja su reelección. Ya es tarde para que la convoque y no importa si lo hará. El peronismo decidió dejarlo afuera de todo y el diálogo con la vicepresidente está cortado. Dudan que pueda retomarse en lo que queda del mandato.

Infobae también resaltó: Por su parte, con el gobernador bonaerense, el vínculo no pasa de lo protocolar. De hecho, Kicillof no está participando de los diferentes actos que lleva adelante el Presidente en suelo bonaerense. Este martes, el gobernador bonaerense fue ubicado en el centro de la foto oficial de esta noche, al lado de Massa y junto a intendentes y otros dirigentes. Hoy por hoy, el plan de una reelección de Alberto Fernández no es una opción para el kirchnerismo y particularmente para La Cámpora. Así lo dejaron en claro Máximo Kirchner y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y articulador del espacio de las organizaciones cristinistas que integran La Patria es el Otro, y también figura de fuste en La Cámpora, Andrés Larroque, en las últimas entrevistas que concedieron.

image.png

Clarín y La Nación necesitan a CFK y victimizan a Alberto

Por diferentes motivos, los principales medios opositores necesitan reflotar la figura de la vicepresidente Cristina Kirchner, deconociendo que más allá de su ninguneo a Fernández, el resto del peronismo bonaerense decidió abandonar por completo al presidente. En el caso de Clarín, un guiño a Fernández para victimizarlo, y en el caso de La Nación, un guiño a Macri para mantener vivo su liderazgo anti-K, la razón de ser de Cambiemos.

Por caso, Joaquín Morales Solá, el vocero de Mauricio Macri en La Nación, tituló: "El asedio de Cristina al Presidente. La vicepresidenta no tolera la sola idea de otro mandato de Alberto Fernández; De Pedro, Máximo Kirchner y Larroque fueron enviados a protagonizar la estocada"

image.png

Condicionado por la pauta oficial que recibe de la Casa Rosada, el diario dedicó una notita para los asesores del jefe de Estado:

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien asistió al encuentro, dijo en Radio 10 (Grupo Indalo del cual fue representante legal Alberto Fernández):

El objetivo de anoche, con una cantidad importante de intendentes, dirigentes del peronismo, por indicación también del presidente de la Nación, es iniciar una etapa marcada por preservar la unidad y ganar las elecciones El objetivo de anoche, con una cantidad importante de intendentes, dirigentes del peronismo, por indicación también del presidente de la Nación, es iniciar una etapa marcada por preservar la unidad y ganar las elecciones

“Ayer hubo un grado de madurez y convicción de que tiene que haber reglas de juego claras: ningún compañero habla mal de otro compañero; estamos gobernando y tenemos que ganar las elecciones, la sociedad no entiende, no distingue, no se la hagamos más difícil”, pidió Katopodis.

A su vez, Clarín, que apoyó la candidatura de Fernández desde un comienzo intentó opacar el impacto de la cumbre con la interna de La Cámpora y volviendo sobre CFK:

image.png

