La Pampa: Arde La Cámpora, 4 eyectados y Macri evita a Lucio

Sucede que, a pesar de la buena sintonía que venía cultivando di Nápoli con el gobernador Sergio Ziliotto en el marco de la gestión de ambos, en la mesa chica del armado electoral se eligió como interlocutora a la secretaria legislativa y actual vice del PJ provincial.

image.png El goberndor de La Pampa, Sergio Ziliotto, va por la reelección.

En el entorno de di Nápoli le reprochan a Alonso que peleó lugares para el espacio, pero no contempló los pedidos de algún casillero en la lista del kirchnerismo santarroseño. La Cámpora consiguió dos lugares expectables: uno para la propia Alonso, y el otro para asegurar la continuidad en la cámara de Martín Balsa, un representante de partido aliado, Nuevo Encuentro".

Marcos Echeveste será reemplazado por una funcionaria del área: Clarisa Alzuri, a cargo de la Subdirección de Promoción Comunitaria de Santa Rosa.

También despidió a Susana González, hasta hace poco, pareja de uno de sus hermanos, de la Dirección de Comercio, que será reemplazada por Maximiliano Cheli.

Hernán Montelongo dejó de ser Director de Compras y Suministros para dedicarse a la campaña electoral como candidato a intendente en Eduardo Castex, y su lugar quedará para un empleado municipal del sector: Mariano Mayoral.

También cambia el área de Espacios Verdes: se va Matías Tapia e ingresa Juan Manuel Cendra.

Con la UCR atacando al PRO, Macri evita a Lucio Dupuy

En tanto, en la vereda de Juntos por el Cambio la cosa no está mucho mejor. El precandidato radical a intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba, compartió una extensa charla en la redacción de La Arena en la que habló del Frente de Todos pero tiró un palito para el PRO:

Yo creo vamos a ganar la provincia y Santa Rosa (al PRO). Estoy convencido Yo creo vamos a ganar la provincia y Santa Rosa (al PRO). Estoy convencido

image.png El precandidato radical a intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba

En tanto, el diputado Martín Maquieyra, precandidato a gobernador del PRO, dijo en Letra P:

"No hay quién represente más o menos el interés de los pampeanos. No me extrañaría que del peronismo no me pongan un voto, porque los cuestiono y les quiero ganar.

La oposición no tiene que jugar a ser segunda La oposición no tiene que jugar a ser segunda

El PJ seguramente tenga predilección por otro candidato. Lo que va a marcar el rumbo de la elección es el interés de los pampeanos y no lo que quiera el PJ. Por más movida que hagan, por más que quieran que pase un candidato más débil, el pueblo de La Pampa va a tener la fortaleza en las urnas. La difícil situación que estamos viviendo se cambia votando".

Ahora bien, el PRO viene de atravesar una fuerte interna en la que parte de la dirigencia decidió irse a Comunidad Organizada: "Fueron decisiones personales, no partidarias. Decidieron ir con otro partido, tendrán otros principios que no compartimos. Están en libertad de hacerlo", respondió Maquieyra.

image.png Martín Maquieyra, precandidato a gobernador del PRO.

Miguel Pichetto y Mauricio Macri evitan el caso Lucio Dupuy

El expresidente y el auditor General de la Nación tenían previsto arribar a la provincia el jueves 2 de febrero para respaldar a Martín Maquieyra en la interna por la gobernación de Juntos por el Cambio, en la que enfrenta al radical, Martín Berhongaray, pero ese día la agenda estará copada por la sentencia contra Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez acusadas de asesinar al chiquito de 5 años, Lucio Dupuy.

Macri llegará el sábado 4 de enero para reunirse con referentes locales entre las 10 y las 13 horas en Santa Rosa y se estará acompañado por Martín Maquieyra, pero todavía no se sabe si Pichetto podrá viajar ese día.

En el entorno de Martín Maquieyra, uno de los impulsores de la llamada Ley Lucio, habían intentado desmarcarse de un “uso político” del caso del crimen, pero hay dudas de eso.

