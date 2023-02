Todos menos Venezuela: Cuando no basta con tener petróleo

La estadounidense Chevron ha reiniciado sus operaciones en Venezuela. Sin embargo, la tasa de producción de petróleo no ha aumentado mucho. USA alivia sus sanciones y se desarrollan nuevas rutas petroleras hacia otras partes del mundo, pero PDVSA no supera sus restricciones: improbable un disfrute de los beneficios económicos del nuevo escenario aún cuando Pedro Tellechea, director general de PDVSA, exige el pago anticipado del crudo (El 27/01, 28 buques estaban anclados frente los puertos de PDVSA esperando cargar 45 millones de barriles de petróleo y combustibles). Francisco Gonçalves, de la consultora energética FGE: "Dejando de lado la producción conjunta Chevron / PDVSA, la producción de Venezuela durante la mayor parte de 2022 se mantuvo en 650.000 barriles por día... el país tiene una capacidad limitada para el crecimiento de la producción". Además, “es probable que el crecimiento sea mínimo, dado que Chevron ha dicho que no planifica ninguna inversión significativa allí en el corto plazo”. ¿Cuál es el Plan B? La impericia crónica permanece. Es el tema que aborda esta nota: