Sergio Massa, colegios privados y Francisco contraataca

El organismo que preside monseñor Oscar Ojea cargó las tintas contra la falta de actualización por inflación de las partidas presupuestarias que recibe la iglesia y el recorte previsto en el presupuesto 2023 con el objetivo de ordenar las variables macroeconómicas para bajar la inflación y la pobreza:

“Nadie niega que la actual coyuntura de la economía nacional necesita de un ordenamiento en las cuentas públicas, pero las variables de ajuste no pueden recaer en las áreas más sensibles y vulnerables de la población, no sin efectos perjudiciales. En vista a un escenario futuro proyectado con un porcentaje interanual inflacionario –para no pocos economistas, al menos imprevisible e improbable–, los recortes, la inmovilidad en las asignaciones y los presupuestos vigentes que no recibieron aumentos, dejan al descubierto las graves consecuencias que recaen en las infancias, sobre las personas con discapacidad y en los niveles obligatorios de la educación ”.

En ese entonces se estaba tratando el Presupuesto 2023: “Por lo tanto, solicitamos a los miembros del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que tengan en cuenta esta realidad para que se concrete en partidas presupuestarias que permitan continuar con la justa atención que se viene desarrollando y comenzar nuevas iniciativas hacia aquellos que justamente las requieren. No está demás advertir que en el contexto de una pobreza estructural, la infancia y discapacidad pueden transformarse en un nuevo grupo social vulnerable si no se priorizan sus necesidades ”.

Envalentonada, la iglesia arremetió:

El significativo recorte presupuestario para acceder a la evaluación e información educativa es un signo más del desinterés por buscar soluciones a problemas reales para mejorar el sistema educativo, el que muestra en superficie signos preocupantes en las actuales generaciones de educandos

"La realidad es que las pruebas sobre los aprendizajes nos posicionan ante una emergencia educativa que hay que asumir, sin declamaciones ni nostalgias de lo que fue en el pasado, sino con responsabilidad institucional, que nos encuentre unidos en un sentimiento común que nos permita superar la situación de emergencia que vive la educación argentina. Lo que toca a educación en la ley de presupuesto debiera estar al servicio de esta soberana causa”, insistió.

El pasado 16 de enero de 2023, el presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), Adrián Álvarez, se encargó de remarcarlo en una entrevista para la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA):

-¿Cuáles cree que son las urgencias educativas en una Argentina con 50% de pobres y muchos niños y niñas sin escolaridad?

-Lo más importante es no perder de vista la centralidad de la persona, como el propio papa Francisco nos señalara. Esto implica pensar en una educación que sea “abierta a la acogida”, que reciba a todos y a cada uno, especialmente a los más vulnerables, y les dé posibilidades reales de acceso.

Más allá de la coyuntura socioeconómica que atravesamos, es importante poner a la Educación como prioridad de política pública, como bien han señalado los obispos de la Comisión de Educación en el comunicado del pasado mes de noviembre

Una verdadera inclusión educativa, que permita a nuestros niños, adolescentes y jóvenes acceder a una educación que los ayude a construir su proyecto de vida personal y comunitario, y por les permita acreditar los saberes necesarios para su inserción social y laboral, y la continuidad de su formación a lo largo de toda su vida, para no ser descartados.

Pulseada: Sergio Massa va sobre los colegios privados y lanzó una indirecta: “Todos debemos hacer un esfuerzo”

El ministro de Economía fue muy claro este viernes 3 de febrero al remarcar una y otra vez en el relanzamiento del programa Precios Justos que “todos debemos poner algo sobre la mesa, hacer un esfuerzo y comprometernos a bajar la inflación, que es el peor veneno que puede tener una economía”.

El mensaje no solo fue dirigido hacia el interior del Frente de Todos, donde hay funcionarios nacionales, provinciales y municipales que aman la maquinita del BCRA, el gasto público y los impuestazos, sino también hacia el empresariado, los sindicatos e instituciones importantes como la iglesia, que reclaman todos los meses.

Con el ciclo lectivo 2023 a las puertas, la iglesia también intenta presionar aún más para conseguir partidas presupuestarias por encima de lo que figura en el presupuesto 2023 aprobado en el Congreso.

"El acuerdo incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas en toda la Argentina. En el caso de la canasta escolar, aumentará los productos un 3,2% desde el 1º de febrero hasta el 30 de junio, mientras que en el caso de los colegios privados se comunicará un tope de aumento inicial y una actualización del 3,5% mensual para el mismo período”, dijo en el CCK con un aplauso cerrado de fondo.

Fuentes del Palacio de Hacienda revelaron a la prensa que varias provincias ya habían autorizado aumentos de hasta el 40% para marzo, del 18% o del 24%.

Esto hizo que Economía tomara cartas en el asunto e incluya la cuota de los colegios privados en Precios Justos y se definiera en el Consejo Nacional de Educación que la suba inicial para aquellas instituciones educativas que reciben alguna clase de subsidio estatal serán del 16,5% en marzo. Luego, entre abril y junio, solo estarían autorizadas a un incremento del 3.5% mensual.

Recordemos que esta situación rige para entidades que cuentan con alguna subvención estatal, mientras que los colegios sin auxilio estatal pueden aumentar al ritmo que ya lo tenían previsto.

De esta manera, se abre un nuevo capítulo en la interna del Frente de Todos con el Papa Francisco jugando de lleno en el barro electoral local. Como afrenta, el líder de los católicos organizó el seminario "La economía fraterna del desarrollo integral y sustentable", del que participaron ayer (2/01) Gustavo Béliz y Martín Guzmán, dos inútiles que no se pueden ni ver con Massa. Por supuesto, al publicarse el índice de pobreza del primer semestre 2022 se espera un duro comunicado del Observatorio de la deuda social de la UCA.

Mientras él estaba en el Congo, buscó rescatar a ambos exfuncionarios. Recordemos que tanto Béliz como Guzmán pertenecen al Vaticano: ambos fueron declarados miembros ordinarios de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales.

