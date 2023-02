Además, cuestionaron: “El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a los desocupados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o ‘en negro’ que supera el 50 % de los trabajadores activos , no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública”.

En tanto, la Unidad Piquetera volvió a cargar contra las organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP (Evita, Somos y CCC, entre otras): “Se adaptaron a este ajustazo y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados. Creen que la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.

Por último, advirtieron: “El ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo”.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó que “Bullrich, la derechista fascista, dijo que eliminaría en 6 meses los planes sociales; este gobierno, que se dice nacional y popular, en 50 días le asestó un golpe mortal a casi 200.000 familias”.

El dirigente del Polo Obrero anunció en su intervención que el martes 7 la Unidad Piquetera realizará acciones de lucha en 130 puntos del país, con cortes en accesos, puentes y rutas nacionales y provinciales.

Por su parte, Silvia Saravia, de Libres del Sur, denunció que “miles de compañeros y compañeras que han realizado la auditoría virtual igualmente han sido suspendidos y suspendidas del programa; esta situación muestra que al Ministerio de Desarrollo Social solo interesa juntar plata para pagarle al FMI, que pide estos recortes”.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Mesa política: Fechas, el Telegram que la Vice no confirma y las dudas K

Gerardo Morales la sigue contra Milei: Ahora lo comparó con Hitler

Arde Casa Rosada: Massa a cadena nacional, Alberto ni en los diarios

Lucio Dupuy: Grieta ante el juicio político a una jueza

Juan Schiaretti y Duhalde juntos: ¿Ancla para hundir al FDT?