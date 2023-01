Baja de planes y los piqueteros extrañan a Zabaleta

piqueteros.jpg Los piqueteros denunciaron el ajuste en los planes sociales y pidieron una urgente reunión con la ministra Victoria Tolosa Paz.

Por su parte, el MTS-Teresa Vive, recibió “reclamos porque rebotaba la App” Mi Argentina, según reveló Mónica Sulle, coordinadora de esa agrupación. También dijo que desde las organizaciones ayudaron a muchos beneficiarios para hacer el trámite, pero que a otros tanto no pudieron llegar.

En ese marco pidieron una reunión urgente de Tolosa Paz antes de lanzar un plan de lucha.

Denuncia de ajuste

Las agrupaciones piqueteras creen que la suspensión de los planes en verdad se debe al ajuste en el gasto social por parte del Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI.

Según Belliboni, que terminó haciendo un reconocimiento al exministro Zabaleta –porque el trámite que implementó tenía la facilidad de ser presencial-, “los anuncios de la ministra Tolosa Paz ratifican nuestras denuncias sobre el ajuste que viene llevando adelante el Gobierno. Ya no es el problema si compraron o no dólares, que quedó demostrado que no, sino que no lograron validar sus datos a través de Internet, exclusivamente a través de Internet, modificando el registro que había armado el ministro anterior (Juan Zabaleta), que era presencial ”.

“Se revela una vez más a un Gobierno ajustador que utiliza las necesidades, la falta de conectividad, la falta de servicios básicos en muchos lugares del país para dar bajas masivamente”, agregó.

Otras lecturas de Urgente24:

CABA al rescate pero Camioneros recolecta basura: Línea roja

Cambio climático: Estrategias bochornosas y monólogos ridículos

Máximo Thomsen, impulso nefasto y Fernando Burlando ejecutó

Ryan Cohen ingresa a Alibaba y aconseja imitar a Apple ¡...!