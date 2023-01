Ryan Cohen ingresa a Alibaba y aconseja imitar a Apple ¡...!

Cohen, con un patrimonio neto de más de US$ 2.500 millones y una cartera de acciones que incluye a Apple Inc., así como a Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc., se puso en contacto por primera vez con el directorio de Alibaba en agosto 2022 para expresar su opinión de que las acciones de la compañía están profundamente infravaloradas en base a su creencia de que puede lograr ventas de 2 dígitos y un crecimiento del flujo de caja libre de casi el 20% en los próximos 5 años, dijeron las personas.