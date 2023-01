Caso Báez Sosa: Los llamativos gestos que delatan a los rugbiers

La conjetura se fortalece por el hecho de que los rugbiers antes de la declaración de Pertossi se reunieron a solas con sus padres; podría formar parte de la estrategia judicial de la defensa.

A mitad de su análisis, anticipó que posiblemente participe de la sentencia final: “Nuestro laboratorio está trabajando para que pueda estar el día de la sentencia para analizar las gestualidades, emociones expresadas en el rostro y cuerpo no solo de los imputados, sino de la familia y de todo el tribunal. Todo eso nos va a dar muchísima información porque hay cosas que no se van a decir verbalmente pero que los cuerpos van a expresar con puntualidad”.

Es relevante destacar un aspecto del trabajo en comunicación no verbal. Si bien permite conocer la emocionalidad o silencios cómplices, no puede inferir la personalidad de cada acusado, imagen muchas veces distorsionada por alguna sustancia que aquel podría consumir reflejada en su rostro. “Recordemos que la comunicación no verbal no analiza la personalidad de los sujetos sino las emociones que ocurren en ese momento específico”.

Asimismo se detuvo en los gestos faciales de Blas Cinalli: “Mirenle las cejas, denotan enojo. Las cejas es la unidad de acción N° 4. Él ha estado enojado, molesto de manera permanente. En muchos casos se le ve el ceño fruncido; incluso se le notaba con barbijo”. En ese sentido sugirió que aquel joven podría en el último tramo del juicio hablar. “No se puede sostener una emoción negativa durante tanto tiempo sin decir una palabra”.

También habló sobre las expresiones del rugbier más implicado Máximo Thomsen. “Él cuando se sacó el barbijo levantó el mentón. Podría indicar gestualidad de desafío. También se lo vio con una un leve gesto de mirada hacia abajo, el gesto de la vergüenza, de la culpa. Lo que no sabemos es porqué. Puede ser porque está en un juicio, por la cámara que lo enfoca, por lo que hizo. Eso no podemos decirlo".

Por último desenmascaró al abogado de los rugbiers Hugo Tomei: “Cuando hablo de los barbijos, saca la lengua hacia adelante. Eso es determinante, significa que no dijo toda la historia, hay algo más que el Covid. Sabemos que no está diciendo todo”.

Así, las cosas, en la tercera semana del juicio, el próximo lunes declararán como testigos los rugbiers sobreseídos: Alejo Milanesi (23), Juan Pablo Guarino (22),y Tomás Colazo (20), que si bien estuvo de pie en la vereda donde fue atacado Fernando nunca fue imputado.

Pertossi rompió el silencio

Tal como informó Urgente24, sorpresivamente, el jueves (12/01) Luciano Pertossi, uno de los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, rompió el silencio durante el juicio. En la audiencia, durante la proyección del video de la golpiza mortal a Fernando, un perito afirmó que un sujeto no identificado pordría ser Pertossi. Sin embargo el rugbier miró a su defensor y declaró: “Quiero aclarar algo, ¿lo hago? Yo no estaba ahí”, aseguró Luciano Pertossi rompiendo el pacto de silencio que habrían mantenido durante 3 años.

image.png Luciano Pertossien rojo rompió el silencio.

“¿Dónde estaba?”, preguntaron los fiscales. Pertossi replicó: “No te voy a responder”.

"¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?”, le reiteraron. “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada ”, siguió, y se negó dos veces más a dar ese dato.

