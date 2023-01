Juicio a la CSJN: El FdT no descarta recurrir a la "fuerza pública"

"Los supremos, como cualquier ciudadano, tienen que concurrir (a la comisión), si no concurren es para pensar que no tienen los argumentos suficientes, es una enorme oportunidad para dar su versión. Aspiramos a que se presenten y lo que ellos no digan a no quieran decir lo dirán otros funcionarios de la Corte".

Ingreso a comisión

Pese al casi inexistente respaldo de gobernadores del PJ y la falta de mayoría en el recinto de Diputados, el viernes (13/01) el FdT presentó el proyecto de resolución para iniciar el Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), fue expuesto por el diputado del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés junto a otros legisladores del mismo espacio.

Tal como informó Urgente24, la iniciativa consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación. Además advirtieron que citarán a más de 40 testigos, entre ellos a Marcelo Silvio D'Alessandro, ministro en uso de licencia.

También se citó Silvio Robles, vocero del juez Rosatti, Con ellos, el FdT quiere instalarque, a partir de supuestas conversaciones de chat, había una connivencia política entre la CSJN y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ellos entienden que por ese presunto acuerdo secreto, la Corte falló a favor de CABA y "persigue" a CFK.

Sobre el fallo acerca de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el texto sostiene que "resulta evidente que la decisión adoptada por los Ministros de la Corte es eminentemente política y parcial, por ende, como tal, debe ser analizada bajo el prisma del enorme impacto político y económico que provoca dentro del esquema de coparticipación federal".

Sostienen: "La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficiente de coparticipación del distrito más rico del país"

Frente a la falta de mayoría en el recinto, se entiende que la supuesta citación de los miembros de la corte formará parte de la campaña de desprestigio que los K llevan a cabo desde hace tiempo, que se agravó con la condena a 6 años a la vicepresidenta Cristina Kirchner .

La posibilidad de que el juicio político a la CSJN suceda es cada vez más lejana. Si el oficialismo logra la mayoría simple en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputado, pasaría al recinto (que no cuenta con mayoría oficialista) y después ahí recién al Senado.

El oficialismo tiene mayoría en comisión para iniciar la investigación contra los jueces, pero es muy estrecha y depende de que no haya deserciones. Es decir, puede tratar en comisión y emitir dictamen, con lo cual se sospecha que aprovecharán esa instancia para exponer y desgastar la imagen de los acusados.

image.png La diputada del FdT Mara Brawer advirtió que su espacio no descarta recurrir a “la fuerza pública" en caso de que algunos de los citados se niegan a participar.

JxC ya avisó que intentará frenarlo dando debate en la comisión. Según una fuente del partido opositor, 1 de los 14 miembros que participará de la Comisión, a las que accedió Infobae: “Vamos a ir, vamos a estar presentes en la comisión. Se definió anoche en una reunión que tuvimos, así como también lo que serán los primeros pasos de la estrategia parlamentaria en la comisión”.

De esa manera, la idea opositora es paralizar el proyecto K en la comisión para que no avance al recinto, aunque el oficialismo no tenga mayoría allí. El FdT tiene mayoría en comisión para iniciar la investigación contra los jueces, pero es muy estrecha y depende de que no haya deserciones.

El miércoles (11/01) Horacio Rodríguez Larreta ratificó que el espacio que integra tratará de bloquear en la Cámara de Diputados el proyecto que impulsa el Gobierno. “No lo vamos a permitir y lo vamos a frenar”.

