Democracia en jaque: "La idea republicana se está disolviendo"

En ese contexto, el diálogo con Marcelo Cantelmi, editor Jefe de Política Internacional en el diario Clarín; periodista y profesor de Historia de Conflictos en Política Internacional, Universidad de Palermo.

evo morales.jpg

-Comencemos por un tema que aquí parece de bajo perfil, pero no lo es: en la persona de Evo Morales y en el marco de sus actividades ¿anexionistas? tengo que preguntarte: ¿Te parece una fantasía que Evo Morales pueda anexar Puno –región hoy perteneciente a Perú-?

-Él hace tiempo que está desarrollando una actividad importante ahí, con los pueblos originarios de los 2 países. Tratando de crear una región alternativa, que obviamente tiene la intención de llegar al océano (Pacífico). Evo Morales tiene ese tipo de fantasías que son impracticables; eso no va a suceder. Pero no sólo por esto es que se ha puesto en una posición tan agresiva con Perú.

Es bueno aclarar que Pedro Castillo, tal como la actual presidente, Dina Boluarte, vienen del mismo partido, Perú Libre. Ambos rompieron con la fuerza comunista medievalista bastante atrasada que los vinculaba, pero de ahí vienen los dos.

Según Evo Morales, Pedro Castillo, quien intentó un golpe pero luego se logró que ese golpe no avanzara, es un líder popular, pero que no lo es la presidente Boluarte, que está ahora a cargo del gobierno. Es una construcción retórica bastante peligrosa, muy parecida a la que Evo Morales construyó en Bolivia. Recordemos que en octubre de 2019 hubo elecciones por un mandato consecutivo de Evo Morales, que en el conteo de los votos le daba la victoria en la 1ra. vuelta, pero no lo salvaba de la 2da. vuelta en donde los partidos opositores se iban a unir e iban a terminar derrotándolo. Recordemos. Se corta el conteo por una cuestión 'técnica', y cuando se reanuda, horas después, Evo tiene los 10 puntos necesarios para evitar la 2da. vuelta. Eso provocó una reacción popular muy dura y muy crítica, en las propias bases que en un momento habían apoyado a Morales, en un momento en el que a Bolivia no le estaba yendo bien económicamente, estaban votando la estructura que había construido el actual presidente Luis Arce, entonces como ministro de Economía.

Lo cierto es que hubo una rebelión muy fuerte. La Central Obrera Boliviana le sugiere a Evo que renuncie; insisto, el aparato sindical asociado a Evo Morales, le dice a Evo que renuncie y Evo renuncia. Después también un militar amigo de él le hace la misma sugerencia. Cuando Evo renuncia y se va a México, asilado, por el pedido que le hacen los sindicalistas, a raíz de la convulsión que había, exilio que luego se traslada a Argentina, ahí aparece la versión del golpe militar. Algo extraño para recibir esa denominación porque no hubo bandos, ni militares en la calle, no hubo civiles detenidos, las nuevas autoridades, encabezadas por la dirigente de ultraderecha, Jeanine Áñez, senadora, asume el poder porque estaba en esa línea; la persona del MAS que podría haber asumido el poder no lo hizo, de modo que le tocó a Áñez, tomar el poder. Ella está detenida en este mismo momento, por las investigaciones del supuesto 'golpe'. Acaban de detener al gobernador (Luis Fernando) Camacho, de Santa Cruz (de la Sierra), por el supuesto 'golpe', también, que jamás existió a menos que la Central Obrera Boliviana sea golpista… algo que yo dudo mucho… Entonces, esta facilidad que tiene Evo Morales para jugar con la posverdad ocurre también en el caso de Perú, y en su fantasía de armar ahí una región alternativa con Puno y con Bolivia, es decir ambas puntas del Lago Titicaca. Él quiere generar un territorio independiente, con la intención de aprovisionarse de la riqueza que tiene, y algunas intenciones adicionales.

7bd45a10d0efb6707a5968622cd6ec70_BIG.jpg

-Si unimos los puntos, Marcelo, hablamos de Jeanine Áñez, que se encuentra presa en condiciones deplorables… sabemos por las noticias que hasta se ha auto flagelado; ahora Luis Camacho, también preso. Digamos que Santa Cruz está en llamas… a esto le sumamos lo que está sucediendo en Puno, estamos viendo una radicalización de Evo, de Arce, acaso del Movimiento al Socialismo que está bastante escindido… pero vemos que Bolivia va en ese camino de Nicaragua, de Venezuela… girando hacia un lugar bastante oscuro.

-No, Arce, lo que hizo es detenerlo a Camacho para demostrarle a Evo Morales que no tiene sentido la acusación por él vertida, en relación a que Arce está yendo a la derecha. Para demostrar que no está yendo a la derecha, tomó esta medida sin respetar los fueros de un gobernador en ejercicio, más allá del conflicto histórico que tiene con Camacho y Santa Cruz, pero fue una exhibición dentro de la interna – bastante horrible exhibición – porque el tipo está ahora detenido como prenda de la pelea durísima que tiene con Evo Morales, quien obviamente no soporta no tener el poder. Peleas que se están dando también en Argentina, pero toda la región está sufriendo este mismo problema.

Acá en Brasil, estoy cubriendo desde hace un tiempo, el levantamiento de los bolsonaristas aquí en la Plaza de los Tres Poderes, es bastante notorio, comparable – a la vista de los analistas – con la toma del Capitolio en EEUU, el 6 de enero de 2021. Pero lo más grave de esta comparación es que las dos potencias del hemisferio, tienen problemas de fragilidad democrática, EEUU y Brasil, por el populismo arrasador que sufrió EEUU de la mano del magnate Donald Trump. Aquí, en Brasil, está sucediendo lo mismo con estas asonadas de ultraderecha que se han generado desde 2008.

63bb2955ba97b_940_529!.jpg

Al mismo tiempo, citábamos que en Perú, intento de golpe de un Presidente que estaba en desacuerdo con la actitud del Congreso; en Argentina, el gobierno, que está muy preocupado por lo que sucede con la democracia brasileña, al mismo tiempo está tratando de atropellar a la Corte Suprema de Justicia, ignorando ciertos fallos… Así también está la debilidad del gobierno de Gabriel Boric, en Chile, que en virtud de los errores que viene cometiendo en los últimos tiempos, tiene un 70% de desaprobación entre el soberano, que lo mandatara.

Hay una sensación de que la idea republicana, la institucionalidad, el instituto –que en latín quiere decir ‘límite’-, se está disolviendo en la región. Es como que cada cual hace cualquier cosa y hasta suena irónico que, por ejemplo en el caso de dictaduras abominables, como Nicaragua, en la que el matrimonio gobernante, para poder reelegirse, arrestó a toda la oposición y a los que no pudo arrestar los echó del país –de esa manera ganó las elecciones, esté condenando las protestas en Brasil. Hay una sensación de que la idea republicana, la institucionalidad, el instituto –que en latín quiere decir ‘límite’-, se está disolviendo en la región. Es como que cada cual hace cualquier cosa y hasta suena irónico que, por ejemplo en el caso de dictaduras abominables, como Nicaragua, en la que el matrimonio gobernante, para poder reelegirse, arrestó a toda la oposición y a los que no pudo arrestar los echó del país –de esa manera ganó las elecciones, esté condenando las protestas en Brasil.

Efectivamente, la premisa y corolario podría resumirse en: “Defensa de la democracia hacia afuera, golpe a la democracia hacia adentro”.

jair bolsonaro.jpg

--------------------

Más contenido de Urgente24

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

Colesterol alto: Deje de usar este aceite lo antes posible

Vuelve a jugar la Selección Argentina: Fechas, entradas y sede

Colectivos del AMBA advierten paro total

Lejos de Punta del Este: El destino furor en Uruguay por sus playas