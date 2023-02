Clarín agita al PRO mientras Larreta/Santilli en La Matanza

Desde hace un año ya que la abogada forma parte del equipo de asesores en seguridad de Horacio Rodriguez Larreta y apoya la candidatura del diputado Diego Santilli. En aquel entonces, la llegada de Arietto al larretismo fue vista como un "robo" a Bullrich, que había llevado a la abogada de pasado massista a Seguridad, en 2018. Siendo esto, uno de los varios momentos que alteró la buena relación que reinaba entre Rodríguez Larreta y Bullrich.

https://twitter.com/ibanezsoy/status/1621255944880496643 Larrea y Santilli, almuerzo en un restaurante de La Matanza. pic.twitter.com/Fmz3Wmyxgf — I b á ñ e z (@ibanezsoy) February 2, 2023

Por otro lado, aseguran que desde le entorno de la exministra habían cuestionado a Larreta cuando solicitó la licencia del Ministerio de Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro en medio de una investigación judicial diciendole "O lo bancás, o lo echás, perola licencia es la tibieza, es un mamarracho".

En ánimos de tomar distancia del lío en puerta, desde el entorno de Rodríguez Larreta descartan por completo haber estado detrás de las críticas de Arietto a Bullrich "no la mandamos a Florencia a tirar contra Patricia. No es nuestro estilo. El problema está enfrente, no en el costado" y agregó en otra ocasión:

A fines de diciembre, no me acuerdo fechas exactas, me reuní con ella (por Patricia Bullrich). Es lo natural, es la presidenta del partido. Tengo buena relación, más allá de las ambiciones personales de cada uno A fines de diciembre, no me acuerdo fechas exactas, me reuní con ella (por Patricia Bullrich). Es lo natural, es la presidenta del partido. Tengo buena relación, más allá de las ambiciones personales de cada uno

En este marco, Larreta adelantó que el próximo lunes compartirá un encuentro con la presidenta del PRO, dado que coincidirán en una reunión de la Mesa de Juntos por el Cambio. Y con intenciones de no dejar dudas sobre su buen vínculo añadió "Ayer intercambiamos chats. Justo nos cruzamos en las vacaciones porque ella se tomó el principio de enero y yo me fui la última semana, con lo cual no coincidimos aquí, pero nos reunimos seguido".

Larreta también mencionó su encuentro con el expresidente Mauricio Macri, el martes pasado (31/1), en el country Cumelén, en Villa La Angostura afirmando que "con Mauricio lo natural es que nos reunamos, hace 20 años que trabajamos juntos. Fue un encuentro más, es una más de muchas reuniones. Por supuesto compartimos la enorme preocupación que tenemos por la situación de la Argentina".