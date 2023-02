Difícil ser periodista oficialista con Gabriela Cerruti

¿Optimista? Jejejeje. La mesa política del Frente de Todos fue arrancada a la Casa Rosada a partir de un hecho consumado: el PJ bonaerense decidió integrarla por su cuenta con 3 ministros de Nación (Sergio Massa, Eduardo De Pedro y Gabriel Katopodis), el gobernador bonaerense y su jefe de Gabinete de Ministros (Axel Kicillof y Martín Insaurralde) y el primogénito de CFK (Máximo Kirchner). Alberto Fernández quedó sin opciones.

Horacio Verbitsky, en El Cohete a la Luna, cuenta que sucedió con la anterior Mesa Política del Frente de Todos, en ocasión de la previa a las elecciones (perdidas) de 2021:

"En los primeros años del FdT Alberto presidió una mesa, que todas las semanas se reunía en Olivos, con participación del kirchnerismo y del FR de Sergio Massa. La coordinaba el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Se mantuvo hasta las elecciones de 2021. En julio de ese año, Cristina y Alberto analizaron las candidaturas bonaerenses en RPO, junto con Axel Kicillof, Sergio Massa, Wado de Pedro, Máximo Kirchner y Gabriel Katopodis. Kirchner mostró un estudio detallado sobre las elecciones legislativas de las últimas dos décadas, en el que se apreciaba que los allí reunidos representaban en forma estable la mitad del electorado provincial, en configuraciones distintas cada vez y formuló una propuesta para la lista de diputados, expresiva de ese universo oficial:

Santiago Cafiero, en nombre de Alberto,

Luana Volnovich, por La Cámpora,

Carlos Bianco, en representación de Axel, y

Malena Galmarini, compañera en la política y en la vida de Sergio Massa, quien había prestado su acuerdo para ello.

En tal caso, Kirchner cedería a Cafiero su cargo en la Cámara de Diputados. Alberto y Axel recelaron que querían correrles a sus jefes de gabinete. Por eso Kirchner sugirió también una alternativa: Sergio Massa y Luana Volnovich. Nadie hizo ningún comentario y a través de Clarín se enteraron que Alberto dispuso por sí y ante sí que las listas en Buenos Aires y Capital Federal fueran encabezadas por sus amigos Tolosa Paz y Leandro Santoro, dos personas estudiosas y trabajadoras pero sin grandes antecedentes de construcción colectiva e inserción territorial. Ese muletto del FdT perdió cuatro millones de votos respecto de 2019, de lo que ninguno de ellos se hizo cargo. La catástrofe no fue peor porque no los capitalizó Juntos por el Cambio, que también padeció la deserción de un millón de votantes. Alberto celebró la derrota como una victoria, porque entre las PASO y las generales se achicaron sus márgenes."

https://twitter.com/alferdez/status/1621263977966878723 Estamos abriendo el camino hacia una Argentina más igualitaria pic.twitter.com/2dhhxFpjlG — Alberto Fernández (@alferdez) February 2, 2023

Alberto Fernández no provoca confianza. Todos ya conocen que él promueve su reelección acompañado por la mujer de su amigo Pepe Albistur, la ministra Victoria Tolosa Paz. Consecuencia que no cuenta con avales suficientes entre los referentes del FdT es que utiliza al gobernador Jorge Capitanich para agitar un confuso pedido de que si el Presidente quiere otro mandato deberían abstenerse Juan Manzur (Jefe de Gabinete de Ministros de Nación) y Sergio Massa (ministro de Economía). Es decir que Alberto Fernández pide PASO (Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias) pero a la vez reclama proclamación directa.

No es cierto que Alberto Fernández tenga el poder suficiente para la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, tal como ella denuncia que es su condición. Sin embargo, en el debate tan intenso que atraviesa al FdT el Presidente está quedando involucrado en esa denuncia de algunos de sus ex socios electorales que no quieren volver a serlo.

El caso de Telam

En la agencia Telam han encontrado una estrategia para no abordar lo importante: "Lo que se esconde detrás de Lewis y su aparato de poder, entre silencio, bronca y miedo", una crónica de Marcelo Cena desde Lago Escondido sobre la burda 7ma. Marcha por la Soberanía de gente que ignora en qué consiste la soberanía. Es el caso del beneficiario del premio consuelo de legislador del Parlasur, Gastón Harispe: "Es un lugar que gobierna (Joe) Lewis. Hasta los jueces en Bariloche tienen miedo".

Un romántico de los '70 quien se autopercibe integrante de "la columna de montaña Juana Azurduy" que llegó a Lago Escondido ¡...!

Pero Daniel Scarímbolo tiene una nota sobre el tema importante en la agencia estatal de noticias: "El Presidente comienza a armar la mesa política del FdT que pensé el año pasado".

Cerruti no tiene paz ni vergüenza. Y le puso fecha: jueves 29/12/2022, cuando él abría tenido una epifanía, y afirmó: "Tenemos que construirla y ponerme al frente".

Acerca de Cerruti, muy divertido el mensaje de Horacio Verbitsky, a quien ella o venera o veneró:

"La biógrafa de Carlos Menem y Maurizio Macrì es una peronista genética (su padre fue durante años el chofer de Antonio Cafiero) y una experta comunicadora, que ha mejorado en forma ostensible los mensajes presidenciales. Es menos conocido que su incorporación fue sugerida al Presidente por Máximo Kirchner, cuando las relaciones aún no se habían agriado. La semana pasada, durante el hartante vodevil Alberto, Wado y los códigos, Cerruti le envió un mensaje que sólo decía “Los machos del off the record”. Kirchner no respondió."

Ella se queja de las 'operaciones de prensa' que los No Albertistas le harían al Presidente.

Pero lo que todos quieren saber es si el Presidente estará o no en el asado del PJ bonaerense en Santa Teresita (Partido de la Costa), en 10 días, un encuentro clave para definir la agenda pendiente en el mayor distrito electoral del país.

Página/12 no quiere ni escuchar del tema y prefiere contar cómo recuperaron el avión Skyvan desde donde los de la ex ESMA arrojaban detenidos-desaparecidos al Río de la Plata. Luciana Bertoia escribe sobre la investrigación de Enrique Piñeyro, historia de 1977 que parece más impactante que cualquier referencia al electoral 2023, aunque no puede desconocer el nuevo tuit de Fernández:

https://twitter.com/alferdez/status/1622219419660214273 Cómo presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año. — Alberto Fernández (@alferdez) February 5, 2023

"Cómo presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año.

Estos desafíos nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo. Un país que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos.

No queremos que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización como el que padecimos durante el Gobierno de Juntos por el Cambio."

Ya que estamos con el PJ, habría que cuidar un poco la página web. Alberto Fernández lleva varios años de supuesto presidente del partido de Juan Perón pero la fotografía es ésta:

pj-web.jpg

