Viernes rojo en el panel, caída del dólar blue y BCRA activo

Sobre las exportaciones, Rava Bursátil destacaba que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que las exportaciones agropecuarias crecieron 8,5% en 2022 respecto de 2021, al totalizar US$ 49.581 millones. En un comunicado, se detalló que los mayores crecimientos porcentuales fueron alcanzados por los rubros: carne y lácteos, con 20,7%, al comercializar por US$ 5.508 millones; trigo, con 35,4%, al sumar US$ 4.723 millones; y el acumulado de girasol, cebada y sorgo creció en conjunto 41,4%, y concretó ventas por US$ 3.557 millones.