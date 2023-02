El mago Nicolás Maduro: El Houdini de la destrucción

Para los años 90 en Venezuela más del 80% del PIB se iba en pago de deuda externa, para el 2012 sólo el 23,4% era destinado a deuda, una considerable reducción, en la actualidad no se sabe porque no hay indicadores demostrables, aun cuando entre 2018 y 2020 Venezuela “honró” sus compromisos crediticios a pesar de no tener ingresos estables, eso quiere decir que los recursos que obtuvo se fueron en pago de deudas y no en inversión o gasto interno.