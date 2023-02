TikTok: Esta venezolana es furor por hacer esto con la comida

La tiktoker venezolana se impuso y se llevó el premio. Al recibirlo, Shurty dijo:

"Es un honor tan grande estar aquí parada, quién imaginaría que con un teléfono y una plataforma pudiéramos recorrer el mundo, mover sentimientos y muchísimos corazones. Muchísimas gracias a las personas que siempre me han apoyado".

Los premios TikTok Awards se entregan a aquellos influencers que, a través de la plataforma, contribuyen con la sociedad e inspiran.

Surthycooks tiktok.jpg Surthany Hejeij en los premios TikTok Awards 2023.

¿Quién es Shurty Cooks?

Shurty es influencer, es diseñadora, es esposa, es madre y es apasionada de la cocina.

La joven venezolana comenzó en 2017 con su sueño de ser estrella en redes sociales. Primero fue Youtube, luego Instagram, pero todo cambió cuando llegó a TikTok, donde ahora suma 539.4 millones de 'Me gusta'.

Pero, ¿Qué hace Shurty? Esta influencer prepara platos típicos del Líbano y Venezuela, pero hay algo más. Sus videos son virales por la acción humanitaria que hay detrás de cada comida. Esta labor la lleva adelante con el apoyo de su esposo.

Y es que, en los videos se ve a la joven elaborar platos en grandes cantidades, en una lujosa cocina, para después entregarlos a personas de bajos recursos económicos. El portal 'Bella y Genial' apunta sus palabras:

Para mí no es solo cocinar, es crear, es arte. Soy afortunada de tenerlo todo, pero eso no es suficiente para mí, no sabiendo que otras personas alrededor necesitan ayuda, Para mí no es solo cocinar, es crear, es arte. Soy afortunada de tenerlo todo, pero eso no es suficiente para mí, no sabiendo que otras personas alrededor necesitan ayuda,

Shurty ha hablado en otras oportunidades de su labor. En otra entrevista, para la 'Prensa Oriente VE', le preguntaron ¿Cómo te has sentido al ayudar a esas personas que más lo necesitan deleitándose con tus recetas? Y ella contestó:

"Es una experiencia gratificante. Era algo que yo siempre había querido hacer y de verdad que no sabía cómo empezar.

Yo siempre dije, quiero ayudar a las personas, quiero preparar platos. Eso fue hace cinco años atrás, cuando yo ni Instagram utilizaba.

Pero había visto a otros influencers que preparaban arepas y las estaban repartiendo. Y en mi grupo de amigas dijimos, vamos a hacerlo, pero nunca lo logramos a hacer. Todo era hablar y hablar.

Pero, ahora que estoy en esto de grabar videos, que hago comidas, dije lo quiero hacer, lo voy a hacer sola, quiero empezar. Me traje una olla grandísima. Y fue la primera vez que entregué comida y lo subí a las redes".

Pero, ¿Qué dicen de Shurty?

Veamos. La olla gigante ya está en la cocina. Shurty le agrega agua de un botellón. Deja que hierva y añade la pasta (como si fuese para un batallón)

En otro sartén enorme sofríe decenas de cebollas picadas. Le incorpora otros aliños. Luego, incorpora una gran cantidad de carne molida, hoja de laurel, sal y otros condimentos. Le siguen los tomates. Todo se cocina.

Después, la joven distribuye lo que ha preparado en muchos envases: primero la pasta, y encima la carne. Pero no ha terminado. Shurty sale a la calle y reparte la comida a quienes lo necesitan. Es lo que se observa en uno de sus tantos videos. Así finaliza.

Esto le ha valido a la influencer varios elogios:

"Te amamos Surthy", "Esta chica hace que mi fe en la humanidad vuelva", "Gracias por darle un buen uso a los alimentos y compartirlos con los más necesitados", "No entiendo cómo hay gente que la crítica si ve que todo lo que hace lo hace de corazón", o "Eres una persona muy admirable",

Pero, también críticas:

"Otra influencer con dinero y buscando atención", "Todo por tener vistas y corazones, muy mal", "Qué raro, no tiene videos grabando de inicio a fin la comida, seguro la termina de hacer alguien más y posa".

Sin embargo, Shurty prefiere seguir cocinando, aprendiendo y tocando vidas:

Una vez que empiezas a ayudar, sientes que ya no puedes parar, sientes que no has hecho suficiente, te metes en la vida de cada una de estas personas. La enseñanza que te deja es enorme y es la que espero dejarles a todos los que me miran, Una vez que empiezas a ayudar, sientes que ya no puedes parar, sientes que no has hecho suficiente, te metes en la vida de cada una de estas personas. La enseñanza que te deja es enorme y es la que espero dejarles a todos los que me miran,

