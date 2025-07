El sorprendente pedido de Toti Pasman a Riquelme y Russo

Pasman cree dos cosas, que esto se soluciona con refuerzos, y que Boca, luego de semejante gasto que tuvo al traer a Paredes, tiene el dinero para traer refuerzos de categoría para revertir todo.

Además dijo que esta crisis de Boca no se soluciona con traer a una súper estrella como lo es Leandro Paredes, no soluciona esta crisis. Esto lo sentenció con una sola frase: “Paredes solo no arregla este desastre”. Pegándole indirectamente otro palo a Riquelme ya que es el quién arma y desarma equipos.

Pero Toti Pasman olvidó una cosita, decir que el responsable número 1 de esta catástrofe llamada Boca, es nada más y nada menos que Juan Román Riquelme, el presidente de Boca que él ya criticó varias veces, pero últimamente es demasiado suave con sus declaraciones con respecto a Riquelme. ¿Qué habrá pasado en el medio?

