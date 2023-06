El arte de esta pintora uruguaya es furor mundial

Dibujar la llenaba, encontraba una expresión única en ello, pero al buscar dónde exponer su obra, la pregunta obligatoria de la formación académica aparecía como condición absoluta, por lo que decidió aprender. Porque si iba a dedicarse a ello tenía que saber.

Giovanna Gil Alves (2).jpg

En su historial de estudios aparecen talleres de pinturas locales, pero también cursos de lugares sumamente reconocidos como el MoMa (Museum of Modern Art) de Nueva York, y ahí se abrieron un enorme abanico de posibilidades que tampoco había contemplado: introducción a la gestión cultural, introducción al diseño de mercado, autogestión para artistas o cómo poner un precio a un producto.

No obstante, además de entender que para dedicarse al arte el talento no siempre es suficiente, en su búsqueda se topó con un referente que lo cambió todo: Pablo Picasso. Ese caos que había hecho con su sol amarillo moteado de manchas, encontró orden bajo el ala inspiradora del artista español.

Su estela de líneas rectas, perspectivas, y el uso de los ángulos le dio fuerza a la obra de Giovanna y lo reconoce como su principal influencia:

Yo empecé copiando las obras de Pablo Picasso. Hay algo en el cubismo que me identifica y empecé explorando por ahí. Después, para crear mis obras, tomé algo de la suya. Me gusta que sea así. Por ahí va mi búsqueda por ahora, y espero que siga así Yo empecé copiando las obras de Pablo Picasso. Hay algo en el cubismo que me identifica y empecé explorando por ahí. Después, para crear mis obras, tomé algo de la suya. Me gusta que sea así. Por ahí va mi búsqueda por ahora, y espero que siga así

2023.jpg

La artista entiende que la búsqueda, como ella lo llama, es eterna. Seguir buscando parece la premisa principal de su sensibilidad artística, aún sin encontrar nada. Porque al principio, no encontraba resultados, su camino no fue una línea recta como la de sus pinturas ni por asomo.

Giovanna Gil Alves: Persevera y triunfarás

Una vez que se vio envuelta en el encontrar su lugar, pintar parecía sencillo: La parte más compleja es que te muestren, que expongas tu trabajo. Lo más difícil fue insertarse en el circuito artístico, pero la perseverancia ayudó a encontrar un espacio: Enviaba mails, se presentaba, contaba en qué consistía su trabajo y porqué quería ser parte de las galerías.

Pero como nadie es profeta en su propia tierra, el tan esperado sí vino de algunas galerías del exterior que se interesaron en lo que hacía. Actualmente, tiene obra expuesta en galerías de 8 diferentes países: Juan Palleiro, de Uruguay, Area Gallery, de México, Pared ART, de Argentina, Urbanarts, de Brasil, Artlink, de España, EArtNet, de Estados Unidos, Webergs Printshop, de Noruega y GoodMood Prints, de Reino Unido.

Luis Lacalle Pou.jpg

Con el rumbo definido y las convicciones adelante, sabe que va a lograr lo que está buscando, de la misma forma que logró entregarle uno de sus trabajos a Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, Giovanna busca abrir tantas puertas sean posibles:

Todavía hago eso, todavía golpeo puertas, y se me siguen cerrando muchas. He tenido momentos en los que he querido dejar todo, porque cada puerta que se te cierra te hace replantearte cosas, preguntarte si de verdad servís para eso, si estuvo bien abandonar todo para dedicarte a esto que es muy difícil Todavía hago eso, todavía golpeo puertas, y se me siguen cerrando muchas. He tenido momentos en los que he querido dejar todo, porque cada puerta que se te cierra te hace replantearte cosas, preguntarte si de verdad servís para eso, si estuvo bien abandonar todo para dedicarte a esto que es muy difícil

