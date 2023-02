Dólar y gasto: "Las empresas públicas perdieron US$ 5.600 M"

Gasto

En cuanto a la reducción del gasto público que mencionó como una de las medidas a adoptar para resolver la crisis económica, la economista profundizó: “Todo el mundo se pregunta qué vas a hacer con el gasto público. No. Usted está perdiendo plata porque está haciendo un disparate. Las empresas públicas han perdido 5.600 millones de dólares. Si hay empresas, es para ganar dinero. Si es pública, tiene que dar un servicio sin limitaciones. Y resulta que no funciona de esa manera. Entonces, ¿por qué no pueden ser más eficientes? Hay muchas cosas que se pueden hacer sin que sean antipáticas. Todos conocemos algún primo, vecino, tío que cobra sin hacer nada. Todos conocemos a alguien que con la pandemia se volvió a su pueblo y cobra sin hacer nada”.

E insistió: “El Gobierno tiene que reducir dramáticamente el nivel de gasto público que hay en todas aquellas cosas que no son productivas. Además tiene que cambiar a dónde van muchos recursos. La obra pública tiene que ser obra que se continúa y no cosas que sean efímeras. Lo que tiene que hacer el Estado es modificar completamente el sistema de gastos que tiene a tareas que sirvan para fomentar la producción. Muchas tareas de un Estado eficiente en sí mismas no son productivas pero son esenciales para que una economía funciones y una sociedad tenga equilibrio”.

Milei

Cuando a Mondino le preguntaron qué sector o partido político se acerca más en cuanto a sus ideas a lo que ella plantea, respondió: “No veo partidos sino personas. El Gobierno actual del Frente de Todos ha dicho que no cree en los planes. Siguen sin tenerlos ni presentarlos. No hay un candidato visible que coaliciones realmente allí. Juntos por el Cambio tiene el nombre cambio, una gran cantidad de candidatos presidenciales. A mí me gustan mucho las ideas liberales, ahí sí veo ideas concretas y a una persona como Javier Milei que arrastra sobre todo gente joven. En la izquierda sí conocemos las ideas que son las mismas de siempre pero no son ideas que sean compatibles con la estructura económica argentina. Además de que mucha gente, entre quienes me encuentro, creen que las ideas de izquierda no funcionaron ni pueden funcionar. Pero aun para quienes creen que sí pueden funcionar, es muy difícil en un país tan extenso que esto pudiera llegar a funcionar. Entonces no te van quedando demasiadas opciones”.

Elecciones

Sobre la economía para octubre, mes de elecciones generales donde se elegirá presidente, Mondino vaticinó: “Creo que vamos a llegar con aun más restricciones que las que tenemos ahora, con aun más dificultades. Si alguien me hubiera dicho en junio del año pasado que iban a poner restricciones a las importaciones hubiera dicho que no, que era imposible. Se agregan restricciones y seguimos sin saber el criterio. Se generó un kiosquito ahí. Yo creía que Massa iba a hacer lo que dijo en su discurso. Podrían haber empezado a hablar de una reforma laboral y previsional. Si lo hacía este Gobierno tenía más credibilidad de las personas que votan a este Gobierno y la oposición, que dice que quiere cambiar esas cosas, cómo iba a decir que no? Ahora, a octubre creo que vamos a llegar con muchísimas más restricciones y más antagonismo. Una cosa es la grieta, pero cada vez más vos sos responsable de que él no tenga algo y yo soy el que asigna. Creo que habrá más de eso con lo cuál la economía va a ser más rígida. Y empresa que cae, joven que se va, salario que no está, jubilado que no tuvo los remedios, hotel que estuvo vacío, no lo recuperás. ¿Cómo hacés para que eso vuelva a tener alguna energía? La gente, al que venga, no le va a creer. Cada uno tiene una excusa de por qué no ha entregado a la sociedad argentina reglas de juego que sean iguales para todos”.

