Inflación y reservas al iniciar revisión de metas con el FMI

Ni hablar de la coyuntura cárnica. Después de un aumento del 35% en el precio de la hacienda en el Mercado de Cañuelas, que ya se trasladó a las carnicerías con un incremento de entre 20% y 30% en los precios al público, el Gobierno lanzó un plan para

ampliar la oferta en el mercado interno,

evitar la evasión de impuestos y

ofrecer un reintegro en las compras con tarjeta de débito, que será del 10% con un tope de $ 100 de devolución automática por $ 1000 de compra...

a ver si así se puede contener el Índice de Precios al Consumidor del INdEC.

Problemas, problemas

El desajuste estructural de los precios relativos es muy grave y se refleja en, por ejemplo, las tarifas de servicios públicos tales como las de energía eléctrica.

La empresa Edenor manifestó en la audiencia pública que está en ejecución para la definición tarifaria, que en los ultimos 4 años recibio incrementos de apenas 31%, mientras que la variación de precios fue de entre 370% y 562%.

Edenor solicitó a la autoridad regulatoria, el ENRE, $205.760 millones para cubrir el deficit del año 2023 y que permita continuar con la mejora en el servicio. En términos de cuadro tarifario implica un 290% en algunos segmentos de los usuarios residenciales.

En su proyección, Edenor no incluyó la caja esperada de inicio de 2023 ni la necesidad de 'caja técnica' para cubrir sus necesidades temporales de capital de trabajo del mes siguiente .

El Valor Agregado de Distribución (VAD) de Edenor y Edesur se encuentra muy deteriorado respecto de la inflación (IPC). Todos lo saben pero nadie se atreve a avanzar en una revisión completa de la situación... por el impacto inflacionario.

¿Y la carne vacuna? Pese a que las exportaciones de 7 cortes (asado, tapa de asado, vacío, nalga, matambre, paleta y falda) siguen prohibidas hasta fin de 2023, el precio de la carne trepó otra vez entre fines de enero y el inicio de febrero. Por cada 10% de aumento, la carne suma 0,6% al índice de inflación.

Con medidas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Comercio, el Gobierno instrumentará desde esta semana un descuento para los carniceros del 90% de la cuota de autónomos si adhieren a este régimen; es decir, pagarán a AFIP solo el 10% de la facturación correspondiente por cada categoría.

También dispondrán del posnet para pasar las tarjetas de débito. Y tendrán la posibilidad de descontar del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales el 5% de la factura de compra al frigorífico, que podrán usar como crédito fiscal.

Además, el Gobierno analiza pagar el 50% de los alimentos de las vacas destinadas a engorde en feed lot, con un límite de entre 70 y 100 cabezas de ganado por productor, para acelerar la oferta en el mercado interno.

Las autoridades estiman que el 90% de las ventas de las carnicerías son no declaradas al Estado y prometen un tratamiento diferenciado a los frigoríficos que utilizaron la subfacturación de exportaciones para ingresar menor cantidad de dólares a la Argentina.

¿Hay solución?

En ese contexto, el gremio de trabajadores aceiteros firmó para el 1er. semestre 2023 por el 41%.

Los mecánicos de Smata, 18% para el 1er. trimestre.

Con 2 cuartos intermedios para reuniones con las cámaras ejecutivas, la Asociación Bancaria reclama 20% para el 1er. trimestre.

Los Docentes Nacionales se reunirán el jueves 09/02 pero anticipan revisión permanente y acuerdo por encima de la inflación (del 60%).

Los sindicatos insisten en el slogan de muchos del Frente de Todos, "la solución es política, no gremial" y que "la solución para la suba de precios no es poner techo a las paritarias". Es parcialmente correcto pero la inflación tampoco se baja por decreto y el desbarajuste de la macroeconomía que se arrastra desde el inicio de la 1ra. gestión de Cristina Fernández de Kirchner, es fenomenal.

Volvamos al análisis inicial de Iván Carrino acerca de qué hicieron otros países para bajar la inflación en forma duradera:

Independencia y autonomía para del Banco Central.

No financiación directa del déficit del Tesoro (prohibida por mandato constitucional en Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, entre otros países).

Una política del Banco Central enfocada en la estabilidad del poder de compra de la moneda, no en la devaluación.

Transparencia de todas las decisiones del Banco Central.

Datos del informe:

“Los países que lograron bajar la inflación consiguieron el éxito en un tiempo promedio de 9,5 años; o 9 años y 6 meses. Proyectando dicha cifra al caso argentino, podríamos decir que, para mediados del año 2031, el país alcanzará un 'proceso exitoso de desinflación'”.

“Definimos un ‘proceso exitoso de desinflación’ como uno en el que, tras haber alcanzado una tasa de inflación entre el 80% y el 200% anual en un año dado entre 1980 y 2022, se alcancen 3 años consecutivos de una tasa de inflación de 1 dígito”.

Según “un reciente estudio del Fondo Monetario Internaciona (FMI), en América Latina, a partir de la década de los ’90 la inflación ‘quedó relegada a los libros de historia’ en la mayoría de los países". Pero no es el caso de la Argentina, con inflación creciente desde Néstor Kirchner en adelante.

Los países que se tomaron en cuenta para evaluar su ‘proceso exitoso de desinflación’ fueron: Ecuador, Sao Tomé and Principe, Sudán, Camboya, Líbano, Mongolia, Albania, Bielorrusia, Jamaica, Perú, Rumania, Turquía, Uruguay, Polonía, Sierra Leona, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Uganda, Rusia, Israel, México, Serbia, Moldavía, Zambia, Ghana y Costa Rica.

El que menos demoró en vencer la inflación fue Ecuador , dolarización de por medio: 2 años.

, dolarización de por medio: 2 años. El que más demoró fue Costa Rica: 27 años.

Revisión del FMI

El Ministerio de Economía comienza esta semana la 4ta. revisión técnica del FMI sobre las metas previstas en el acuerdo hasta diciembre 2022, las cuales fueron sobrecumplidas y que permitirán un desembolso de US$ 5.400 millones.

Sin embargo, la evaluación contemplará las perspectivas de cumplimiento de los objetivos pactados para 2023, con particular atención de la acumulación de reservas internacionales.

Déficit fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas 2022 ya son datos que el FMI tiene en su conexión permanente con el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, sobrecumpliéndose déficit primario del 2,5% del PBI, asistencia monetaria al Tesoro de hasta 0,8% del PBI y reservas netas por US$ 5.000 millones.

El FMI aprobaría el 10/03 el desembolso de US$ 5.400 millones. Las reservas netas del BCRA deben crecer este año en US$ 4.800 millones para cumplir con lo pactado con el FMI:

US$ 500 millones en el 1er. trimestre,

US$ 3.100 millones en el 2do.,

US$ 100 millones en el 3ro. y

US$ 1.100 millones en el 4to.

Pero en enero las reservas brutas mostraron una caída en enero de US$ 3.186 millones.

La consultora Ecolatina recordó:

“Los antecedentes muestran que el panorama cambiario en febrero suele ser más desafiante que en enero: en 15 de los últimos 20 años el saldo neto del BCRA en el mulc fue peor en febrero que en el mes anterior”.

“Estimamos que las reservas netas según la métrica del programa con el Fondo mostrarían una caída cercana a los US$ 3.000 millones desde fines de 2022 hasta la fecha. Esto último torna aún más desafiante el cumplimiento de dicha meta prevista para marzo”.

Desde Invecq estimaron que se deberán sumar entre febrero y marzo US$ 1.800 millones adicionales para cumplir con el objetivo Nº1 de reservas de 2023. La consultora señaló que ese escenario luce “desafiante” si no se recurre a una nueva edición del “dólar soja”.

El subdirector del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, le dijo a la agencia Reuters que en el FMI "queremos tener alguna tranquilidad de que la meta de reservas también se cumplirá", de alguna manera cuestionando el programa de recompra de deuda que anunció Economía.

Pero en Economía afirman que los recursos salieron del Tesoro y no del BCRA, utilizándose US$ 400 millones de los US$ 1.000 millones anunciados. Además, el ministro Massa ya dijo que la Argentina cumple con el FMI y el FMI debería cumplir todo lo prometido a la Argentina.

