Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, un colectivo K

En el siglo 21, el kirchnerismo le ha dado cobijo al Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, lo que a su vez habilitó el vínculo con el papa Francisco. Un emergente de esta relación es Juan Grabois.

Lago Escondido

Esta pertenencia la acaba de corroborar la declaración del Grupo Curas OPP sobre los eventos en Lago Escondido, donde el kirchnerismo reivindica el intento de atravesar la propiedad del empresario Joe Lewis hasta llegar al Lago Escondido, acceso que él ha bloqueado para su uso privado:

“Lago Escondido” ha ocupado espacios en los Medios de Comunicación en los últimos tiempos.

Allí, sectores del poder real, se han reunido para manifestar su impunidad ante toda ley y todo anhelo de justicia.

Allí, en un espacio inaccesible para los ciudadanos, a pesar de tratarse de territorio nacional, parece gestarse parte de nuestro presente y futuro; y todo ello sin ser consultados.

Allí, un grupo de compatriotas, que han intentado acceder por espacios que el poder judicial ha reconocido como público, se han visto violentados e impedidos de acceder.

No solamente personal al servicio del apropiador de territorios públicos, sino también la misma policía de la provincia, impidieron ilegítimamente el acceso a un lago que, como es sabido, es propiedad pública, sino que, además reprimió con violencia a los ciudadanos que pretendían acceder a lo que les es propio.

Dirigentes sociales, políticos, sindicales y religiosos (como un compañero de nuestro grupo de curas) fueron impedidos y a su vez también golpeados, sus pertenencias destruidas e incluso agredidos violentamente.

Lamentablemente, en nuestro tiempo, ante la inacción de poderes de la república, tanto judiciales, como legislativos o ejecutivos, no esperamos ni justicia ni republicanismo, pero no podemos callar. ¡No lo queremos!

Por tanto, repudiamos la violencia de los apropiadores, ingleses o cipayos, que impiden el libre acceso de la ciudadanía a un territorio que nos pertenece; repudiamos la inacción del gobierno de la provincia de Rio Negro y su complicidad con los poderes fácticos contra todo lo que debiera ser en beneficio de los ciudadanos y habitantes de la provincia y de la patria; repudiamos, finalmente, la apropiación ilegal, pero sumisamente aceptada por los cómplices del imperio, y nos solidarizamos con todos los compañeros y compañeras que en su 7ª marcha al Lago Escondido repiten, una vez más, que “las Malvinas son Argentinas; Lago Escondido ¡también!”.

Tal como ocurre con todas sus declaraciones, este colectivo de curas referencia su actuación en

Guillermo Fernández Beret (La Rioja)

Roberto Ferrari (San Isidro)

Eduardo de la Serna (Quilmes)

Sergio Rafaelli (Santiago del Estero).

Antecedente

Por lo menos, el Grupo Curas OPP no acompañó en esta ocasión su declaración con una fotografía de Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo hizo la vez anterior para reclamar su inocencia judicial.

Nunca se entendió qué tenía que ver el objetivo de Opción por los Pobres con la reivindicación político-judicial de CFK. Nunca se entendió qué tenía que ver el objetivo de Opción por los Pobres con la reivindicación político-judicial de CFK.

Recordemos aquel texto:

«Justicia, sólo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da». (Deuteronomio 16:20)

Ninguna sociedad puede funcionar, siquiera mínimamente, sin justicia. Pero, ¡y es evidente!, justicia no se identifica con el “poder judicial”.

La justicia, identificada habitualmente por una balanza, una espada y unos ojos vendados nos dice que la “dura lex”, el rigor de la sentencia judicial (la espada) llega después de un equilibrado peso de las circunstancias (la balanza) y por un poder que no mira a acusados o acusadores para condenarlos o absolverlos por ser quienes son sino no por lo que hicieron (los ojos vendados).

Un poder judicial que condena un crimen inexistente ya es, absolutamente absurdo, y si a eso se le suma que no solamente los acusados debieron demostrar su inocencia – algo absurdo aún más – sino también que una condena escrita de antemano no pudo demostrar culpables, muestra dónde radica la raíz de la corrupción. Corrupción que no está en una obra pública, sino en un poder público cooptado por un poder mediático, por un partido político y por un grupo del poder judicial al que ni la justicia ni el derecho le interesan en lo más mínimo. Un poder judicial que se esconde en una estancia junto a un lago usurpado para recibir indicaciones de sus mandantes y planificar cómo continuarán usurpando la Patria, corrompiendo todo y socavando la esperanza de un pueblo.

Seguimos creyendo en “la justicia”, y la seguimos buscando. Y seguimos soñando. Creyendo y soñando con que jueces venales, empresarios corrompedores y funcionarios cómplices tarde o temprano deberán rendir cuenta ante la historia y ante su pueblo. Y creyendo y soñando que – como pueblo – nos merecemos una patria con justicia, con libertad y soberanía. La hemos experimentado. Podemos volver a tenerla."

------------------------

