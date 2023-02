Cherquis Bialo filtró pelea Tapia/Scaloni y lo fulminaron

Pero allí es donde nos vamos a detener. En aquel tour de la Selección por Norteamérica.

Cherquis Bialo, en una nota para el sitio Infobae, reveló que "algo se rompió" en la relación Tapia-Scaloni. El cronista relata un dato al estilo tragicómico que involucra una secuencia hotelera que envuelve a ambos protagonistas.

"Fue el miércoles 22 cuando el propio Scaloni se quejó ante la seguridad del hotel Le Meridien Dania Beach de Miami sobre unos ruidos altamente perturbadores que impedían el necesario descanso de los jugadores. Enorme fue la sorpresa de Scaloni cuando le dijeron que tales inaguantables sonidos provenían de la suite del 12° piso que ocupaba el presidente de la AFA. Efectivamente Tapia celebraba con invitados especiales su cumpleaños número 55 al conjuro de los sones de ininterrumpidas cumbias que incitaban a cantar, bailar y brindar"

El comunicador continuó:

Luego de ocurrido el hecho, Tapia y Scaloni intercambiaron palabras fuertes, propias del momento de crispación y allí se le escuchó por primera vez al técnico insinuar la inimaginable alternativa de no continuar al frente de la selección. Faltaban 50 días para el comienzo del Mundial. Fue en tales circunstancias que Pablo Aimar, el integrante de mayor influencia en el cuerpo técnico, un referente querido y respetado por todos, logró esterilizar las burbujas del desatino. Tal ungüento tapó la herida, pero no la cicatrizó Luego de ocurrido el hecho, Tapia y Scaloni intercambiaron palabras fuertes, propias del momento de crispación y allí se le escuchó por primera vez al técnico insinuar la inimaginable alternativa de no continuar al frente de la selección. Faltaban 50 días para el comienzo del Mundial. Fue en tales circunstancias que Pablo Aimar, el integrante de mayor influencia en el cuerpo técnico, un referente querido y respetado por todos, logró esterilizar las burbujas del desatino. Tal ungüento tapó la herida, pero no la cicatrizó

De esta manera, Cherquis fue más allá y precisó:

"Creemos que a Scaloni no le cayó bien que Tapia lo presionara públicamente declarando que 'todo está arreglado', cuando en realidad la negociación requería o requiere aún de consensos que obviamente deberán resolverse rápidamente".

image.png "Algo se rompió" entre Claudio Tapia y Lionel Scaloni, según Cherquis Bialo.

El groso del artículo que desarrolló el reportero, que se titula "firmarán el contrato hasta el 2026, pero algo se rompió en la relación entre Tapia y Scaloni", relata las supuestas diferencias entre Claudio Tapia y Lionel Scaloni en torno al liderazgo de la selección.

"Una prueba de ello es el gesto de Tapia hacia Mascherano y los jugadores del Sub 20 que llegaron a las 6 de la mañana al predio de Ezeiza desde Colombia y fueron recibidos por el presidente quien les dio la bienvenida con un desayuno cordial. Luego de ello reafirmó en su cargo al renunciante Javier Mascherano sabiendo que Scaloni hubiese preferido que se le diera una oportunidad a Lucas Bernardi", estableció Cherquis.

Cómo están las negociaciones entre Tapia y Scaloni

El director técnico quedó en viajar en las próximas semanas a Buenos Aires para negociar. El panorama es alentador y todo indica que las partes llegarán a un resultado positivo para que continúe al frente del seleccionado mayor.

El clamor popular llegó hasta Lionel Messi, quien pidió por la renovación del mandamás argentino de 44 años. "Ojalá termine de firmar y siga", dijo en una entrevista con Diario Olé.

Revuelo contra Cherquis Bialo en Twitter

https://twitter.com/nachomileo/status/1622536517099872256 Lo importante de revisar a quien le damos entidad. Chau Cherquis. Andá pa allá bobo. https://t.co/hCEpZvgaJ8 pic.twitter.com/4cMmO47Tae — nachomileo.sol (@nachomileo) February 6, 2023

https://twitter.com/Sebas_Giran/status/1622278868819222528 Ese viejo fue siempre mala leche https://t.co/unaKHplnpJ — Sebas Girán (@Sebas_Giran) February 5, 2023

https://twitter.com/DanannOficial/status/1622305260050989064 Ustedes eran muy chicos, pero en noviembre de 2022, Cherquis Bialo dijo que Macri había usado su influencia en la FIFA para que a la Argentina le fuera muy mal en el Mundial. — (@DanannOficial) February 5, 2023

https://twitter.com/SiIenci0EsSalvd/status/1622286574665752578 La basura de Cherquis Bialo siempre buscando crear grietas, roña, ensuciar la cancha y a cualquier persona.

Un tipo sin ética ni moral que sólo a gente sin memoria o sin saber quién es esta rata (los de C5N ubíquense donde quieran) les puede caer bien.https://t.co/t4bxj0F5EC — Armando (@SiIenci0EsSalvd) February 5, 2023

https://twitter.com/wolfwerewolf/status/1622341225138294784 Cherquis Bialo terrible e impresentable tereso https://t.co/ayLNqSb2gM — Lykantropo (@wolfwerewolf) February 5, 2023

https://twitter.com/lazaritoo78/status/1622346840497586180 -Hola, sabían que entre Scaloni y Tapia la relación está rota?

- Di lo tuyo Cherquis Bialo

-iojanessssberrrrggg pic.twitter.com/PiB6JZ4xZM — Dr. Tillera. (@lazaritoo78) February 5, 2023

https://twitter.com/locuramza/status/1622252214109470722 La operetta no tiene fin.

Autor: El nefasto Cherquis Bialo https://t.co/ELE6Taq6PR — Leo Lopez (@locuramza) February 5, 2023

Más contenido en Urgente24

Claves para que AFIP no investigue tarjeta de crédito/débito

Viernes rojo en el panel, caída del dólar blue y BCRA activo

Terremotos en Turquía por ruptura de fallas de 500 años

Próstata agrandada: Evite este alimento lo antes posible

Qué le pasó a Marcelo Longobardi y por qué no está en CNN