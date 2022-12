Chiqui Tapia comprometió a Scaloni por la renovación

Logró un invicto de 36 partidos, una Copa América ante Brasil, la Finalissima ante Italia y la reciente Copa del Mundo. Más allá de sus impresionantes marcas y registros, Scaloni cautivó a todos por su humildad, simpleza y calidad humana.

image.png Lionel Scaloni. Hay diferencias por su renovación de contrato.

El técnico del seleccionado nacional convirtió su propia figura: fue del "joven inexperto", así lo llamaron dentro del ámbito periodístico-deportivo, al mandamás absoluto y en un líder inamovible.

¿Quien no quisiera tener al DT Campeón del Mundo? Pero la cuestión no pasa por querer o no querer.

El director técnicode la celeste y blanca tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre de 2022. Hay voluntad de ambas partes -de AFA y del pujatense- para renovar, pero por ahora no es sencillo.

De manera extraoficial, cuando la Albiceleste estaba en una gira por Estados Unidos, fue Tapia quien anunció la continuidad del hombre de 44 años. "Hay Scaloneta para rato. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones", comunicó el titular de AFA desde su cuenta de Twitter.

"Acordamos de palabra"

El presidente de AFA, Claudio Tapia, viajó a San Juan para visitar el santuario de la Difunta Correa para cumplir con su promesa de llevarle la Copa del Mundo. En la provincia cuyana, el Chiqui fue declarado como Ciudadano Ilustre. Además, el dirigente habló sobre la renovación de Lionel Scaloni como entrenador del combinado nacional. A continuación las citas más relevantes.

"Le pedí una mano en las fechas FIFA. Entendió que era momento de un cambio generacional, y me convenció. Menotti fue el primero que me dijo, antes de la Copa América de 2019, que tenía que hacerle contrato hasta el final del Mundial, y así lo hicimos", manifestó.

Y agregó: "Cuando elegimos a Scaloni el 99% pensó que estábamos equivocados o inclusive locos. Pero esta Selección le devolvió la felicidad al pueblo con los tres títulos que ganó".

Acerca del plantel y el nivel de la Selección Argentina: "Tenemos Selección para ocho o diez años. (En el Mundial) terminamos siendo la única en la que jugaron todos los jugadores de campo y en ninguno de los siete partidos repetimos formación. Tenemos al mejor cuerpo técnico del mundo en la Selección Argentina", declaró el presidente de la AFA en su visita a San Juan.

"Tenemos al mejor jugador del mundo, que fue destratado y maltratado. A veces las mezquindades ajenas no nos llevan a reconocer a los que tenemos y por qué los tenemos. Gran cantidad de los logros que tenemos son por nuestro capitán", concluyó.

Por último, Tapia se refirió al DT pujatense: "Scaloni es el técnico de la Selección Argentina. Ambos somos hombres de palabra, acordamos de palabra", declaró el Chiqui, quien

"Se fue de viaje a España por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo", agregó.

image.png Claudio Chiqui Tapia.

