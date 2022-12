Sin la estructura de Javier Milei, papelón de Bullrich en Chubut

Además, otro elemento clave: la falta de dinero de Bullrich para bancarse su candidatura; y la ambigüedad de Mauricio Macri. “Cómo llegamos hasta junio si después del coloquio de ideas que Bullrich y Laspina fueron grandes protagonistas y se imaginaron que venían aportes importantes? Bueno la plata no apareció. Están muy apretados económicamente”.

image.png Foto del acto que encabezó Bullrich contra la Ley de Lemas.

Y había argumentado: “La semana que viene o este jueves va a Rosario y hay serios problemas de cash para armar el acto. Es decir hoy es muy difícil si no contás con cajas de estado manejar una campaña electoral a nivel nacional. Es muy complicado. No tenes cajas, no te llegan los aportes privados”. Pareciera que Bullrich sufrió algo similar el jueves pasado en Chubut.

La propia presidenta del PRO subió fotos de su visita a Chubut, pero no la que se filtró en la que la multitud brilla por su ausencia. En ellas explicó el motivo de su visita con posteos acompañados de videos que la mostraban en escena desde una perspectiva desde piso, tal vez para disimular el acto despoblado.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1605970440295366657 Vinimos a Chubut para defender la democracia del ataque y la manipulación kirchnerista. NO QUEREMOS LEY DE LEMAS. pic.twitter.com/sM8a96CSVN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 22, 2022

"EN RAWSON LO DIJIMOS BIEN FUERTE: NO QUEREMOS LEY DE LEMAS. Vamos a recorrer cada rincón de Chubut y les vamos a ganar las elecciones. No les tenemos miedo. ¡Basta de gobiernos feudales y de los chorros que se llevan la plata de la gente!”. publicó Bullrich en sus redes”. La dirigente del PRO estuvo acompañada de los diputados Ricardo López Murphy, Federico Angelini, Francisco Sánchez, entre otros de la militancia.

Además, la presencia de los halcones de Juntos por el Cambio (JxC) en territorio patagónico fue un respaldo para el referente cambiemita local, el senador Ignacio Torres, quien encabezó la campaña contra los Lemas, la eventual eliminación de las PASO y el adelantamiento de las elecciones en 2023.

Milei en Chubut

Tal como informó Urgente24, Javier Milei logró tener un referente en Chubut. Tras varias semanas de varias conversaciones y reuniones con el emprendedor del Chubut, Cesar Treffinger, hubo fumata blanca para trabajar en su equipo dentro de la Patagonia.

Cesar Treffinger es un ciudadano de a pie que decidió sumarse a la política movido por los deseos de sus hijos de abandonar el país desesperanzados por la realidad argentina. Con una lectura notablemente crítica el emprendedor fundó su propio espacio político llamado "Ciudadanos por Chubut" para intentar cambiar las cosas en su provincia. Se lo ve identificado con el líder libertario mientras afirma estar seguro que con el acuerdo, van a trabajar muy fuerte para que Javier Milei sea el próximo presidente.

Además el liberatorio ha sabido partir JxC en varios distritos e ir avanzando en su armado nacional. Javier Milei sigue dando zarpazos a Juntos por el Cambio, no sólo avanza sobre el peronismo menemista sino también sobre la alianza PRO / UCR. Ya lo hizo en otros territorios tales como las provincias de Neuquén y de Río Negro y San Luis.

image.png Javier Milei y César Treffinger, su referente político en la Patagonia.

Los recientes asaltos comando de Javier Milei a Juntos por el Cambio: Carlos Eguía, en la Provincia de Neuquén; Gabriel Rivero, intendente de Campo Grande, Provincia de Río Negro; César Treffinger, en Provincia de Chubut; Agustín Coto, en Provincia de Tierra del Fuego; Carlos Giuliani, Municipio de Echeverría, Provincia de Buenos Aires; Bartolomé Abdala, cofundador del PRO junto a Mauricio Macri, en San Luis.

