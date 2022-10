Javier Milei ya tiene referente en el Chubut 

Claro y sencillo

El patagónico Treffinger asegura que “siempre son los mismos nefastos quienes gobiernan hace 40 años. Si no son kirchneristas es una alianza, sino es JxCargo como dice Milei, son radicales, o este rejunte que nos gobierna hoy entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. Todos ellos nos llevaron a tener 100 % de inflación, 50 % de pobreza, 7 de cada 10 chicos no terminan la escuela, inseguridad, drogas en todos los barrios, 20 millones de planes sociales que no solucionan nada, etc. y lo único que le interesa a la casta es un puestito o un carguito en el gobierno de turno. Nos han llevado a este estado de decadencia y pobreza en que se encuentra la Argentina hoy”.