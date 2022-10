Javier Milei en Tucumán: multitudinario acto contra el socialismo

Asimismo en su carrera presidencial se mostro optimista: “Voy a ser el próximo presidente en el futuro, vamos a volver a ser potencia”.

También lanzó duras criticas contra Axel Kicillof. En un momento del evento lo chicaneo al comparar su voz "limada" con los discursos polémicos del gobernador de Buenos Aires. “No es que me agarró una ataque de Kicillof. Se me pudo haber limado la garganta pero no el cerebro”.

Además concentró varios minutos del discurso a cuestionar la ideología socialista:

Los valores del socialismo se basan en la envidia, odio, resentimiento. De esos valores inmundos jamás podría salir algo nuevo. Y siguió: "Los socialistas son una basura empobrecedora, violenta y asesina, de esos nos queremos salvar. El socialismo no funcionó en ningún lado. Hungría se hundió, Austria prosperó, lo mismo pasó Corea del norte y sur. Comparen Hong Kong con China, EEUU y URSS. En ese sentido, esa enfermedad se llama socialismo y fueron por feminismo radical. En realidad Jeremy Bentham fue el primer que peló por el derecho de las mujeres Los valores del socialismo se basan en la envidia, odio, resentimiento. De esos valores inmundos jamás podría salir algo nuevo. Y siguió: "Los socialistas son una basura empobrecedora, violenta y asesina, de esos nos queremos salvar. El socialismo no funcionó en ningún lado. Hungría se hundió, Austria prosperó, lo mismo pasó Corea del norte y sur. Comparen Hong Kong con China, EEUU y URSS. En ese sentido, esa enfermedad se llama socialismo y fueron por feminismo radical. En realidad Jeremy Bentham fue el primer que peló por el derecho de las mujeres

Y resaltó: "El problema no es el chef, es la receta. Lo que empobrece a los pueblos y los lleva a un nivel cavernícola es el maldito socialismo. Venezuela, Argentina están así por abrazar ideas socialistas”. Y entonces resaltó el liberalismo: "Nosotros tenemos el respeto al derecho a la vida, libertad, propiedad, del ahorro. El capitalismo es el único sistema justo".

image.png Javier Milei con la imagen de Juan Bautista Alberdi de fondo.

Milei también respaldó a Jair Bolsonaro de cara a las elecciones de este domingo en Brasil y pidió que Donald Trump vuelva a gobernar Estados Unidos. "Rueguen que Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris, porque les va a seguir yendo peor. Esperamos que pueda resurgir de la mano de Donald Trump, y para que no esté solo esperemos que este domingo lo acompañe Jair Bolsonaro en Brasil, y nosotros en 2023",

Y cerró: "Ese gigante que nació en 1810 nos ha dejada el legado para hacer un país prospero. La riqueza de las naciones es obra de las naciones, no de sus gobiernos". Los gobiernos no crean destruyen la riqueza. El mejor gobierno es el que gobierna poco, es el que permite hacer más, dejar a los individuos con su libertad. Honremos el legado de Alberdi, Mitre, Urquiza, Sarmiento Roca, Pellegrini. ¡Viva la libertad Carajo!".

Caminatas previo al acto

En el marco de su campaña nacional rumbo a las elecciones de 2023, el diputado liberal Javier Milei visitó la ciudad de Tucumán, donde selló una alianza a nivel local con Ricardo Bussi, líder del partido Fuerza Republicana.

https://twitter.com/ezequielmauro/status/1575901125408178192 AHORA: recorrida de @JMilei con Ricardo Bussi. Caminaron el centro de San Miguel de Tucumán. Hoy el economista tendrá una charla sobre el Banco Central y mañana un acto en la provincia. Ampliaremos. pic.twitter.com/GAVqTtCavS — Ezequiel Spillman (@ezequielmauro) September 30, 2022

Apenas aterrizó el jueves por la tarde fue recibido por Bussi y los principales dirigentes del espacio, con los que realizó caminatas. Ante él se congregaron muchos jóvenes que pidieron fotos y autógrafos. Pero también gente de todas las edades manifestaron su adhesión a LLA y se sacaron fotos con él.

